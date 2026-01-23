Advertisement
LIGA INGGRIS

Jadwal Liga Inggris 2025-2026 Pekan Ini: Arsenal vs Manchester United Jadi Suguhan Utama!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |15:39 WIB
Jadwal Liga Inggris 2025-2026 Pekan Ini: Arsenal vs Manchester United Jadi Suguhan Utama!
Simak jadwal Liga Inggris 2025-2026 akhir pekan ini di mana Arsenal vs Manchester United jadi suguhan utama (Foto: Premier League)
A
A
A

JADWAL Liga Inggris 2025-2026 pekan ini sudah diketahui. Duel klasik Arsenal vs Manchester United akan jadi suguhan utama dengan tajuk Super Sunday.

Liga Inggris 2025-2026 memasuki pekan ke-23 dari 38. Sebanyak 10 pertandingan akan dihelat mulai Sabtu 24 Januari malam hingga Selasa 27 Januari 2026 dini hari WIB.

1. Arsenal vs Manchester United

Bruno Fernandes mencetak gol di laga Arsenal vs Manchester United (Foto: X/@ManUtd)

Seperti sudah disinggung, duel Arsenal vs Manchester United akan jadi sajian utama. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Emirates, London, Minggu 25 Januari 2026 pukul 23.30 WIB.

Tim tamu datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menghajar sang tetangga Manchester City 2-0 pekan lalu. Sedangkan, Arsenal tengah tersendat dengan dua kali beruntun hasil seri tanpa gol.

Kondisi berbanding terbalik ini bikin laga jadi sulit diprediksi. Meski, di atas kertas, Arsenal masih diunggulkan. Mereka tak terkalahkan dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi dalam waktu normal 90 menit.

Bahkan, sudah cukup lama Man United tidak menang di kandang Arsenal. Tiga poin terakhir dicatatkan pada Liga Inggris 2017-2018 dengan skor 3-1 kala masih dibesut Jose Mourinho. Patut dinanti apakah ada pemenang dari laga ini atau tidak.

 

