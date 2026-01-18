Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liga Inggris 2025-2026: Liverpool vs Burnley 1-1, Chelsea Sikat Brentford 2-0!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |00:10 WIB
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Liverpool vs Burnley 1-1, Chelsea Sikat Brentford 2-0!
Simak hasil lima laga Liga Inggris 2025-2026 yang digelar Sabtu 17 Januari malam WIB termasuk Liverpool vs Burnley yang berakhir 1-1 (Foto: Premier League)
HASIL Liga Inggris 2025-2026 yang digelar Sabtu 17 Januari malam WIB sudah diketahui. Liverpool ditahan Burnley 1-1 sementara Chelsea menang 2-0 atas Brentford!

Sebanyak lima pertandingan pekan ke-22 Liga Inggris 2025-2026 digelar serentak pada Sabtu 17 Januari malam WIB. Empat di antaranya sukses menghadirkan pemenang termasuk Chelsea vs Brentford.

1. Debut Kandang

Chelsea vs Brentford berakhir 2-0 di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Premier League)
Chelsea vs Brentford berakhir 2-0 di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Premier League)

Duel yang digelar di Stadion Stamford Bridge, London, Inggris, itu sekaligus jadi debut laga kandang Liam Rosenior sebagai pelatih Chelsea. Pria berkacamata tersebut sukses mempersembahkan kemenangan.

Dua gol Chelsea dibukukan Joao Pedro (26’) dan penalti Cole Palmer (76’). Hasil itu membawa The Blues naik ke posisi 5 klasemen Liga Inggris 2025-2026 dengan 34 poin dari 22 pertandingan.

Kemenangan juga diraih Sunderland dengan skor 2-1 atas Burnley di Stadium of Light. Tim tamu unggul duluan lewat Yeremy Pino (30’) tapi The Black Cats menang comeback berkat gol Enzo Le Fee (33’) dan Bryan Brobbey (71’).

Hasil positif dituai Leeds United saat menjamu Fulham 1-0 di Stadion Elland Road berkat gol tunggal Lukas Nmecha (90+1’). Sedangkan, West Ham United menang 2-1 di kandang Tottenham Hotspur!

 

