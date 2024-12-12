Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Malaysia Menang Dramatis atas Timor Leste dan Singapura Tumbangkan Kamboja

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah Malaysia menang dramatis atas Timor Leste dan Singapura menumbangkan Kamboja di Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia tidak terdampak dengan dua hasil Grup A Piala AFF 2024 di atas.

Timnas Indonesia masih bertahan di peringkat 124 dunia dengan 1,136.91 angka. Bahkan, sekalipun menang atas Laos di laga nanti malam, Timnas Indonesia tetap akan bertahan di posisi 124 dunia.

(Timnas Indonesia akan menghadapi Laos malam ini. (Foto: PSSI)

Tambahan 1,38 poin membuat perolehan angka skuad Garuda berada di 1138.3 poin. Jumlah itu masih kalah jauh dari Estonia yang menempati peringkat 123 dunia dengan 1,142.53 angka.

Lantas, bagaimana dengan Timnas Malaysia dan Singapura yang kompak memenangkan pertandingan semalam? Timnas Malaysia baru saja menjalani laga sulit melawan Timor Leste.

Di babak pertama, skuad asuhan Pau Marti Vicente itu tertinggal 1-2 dari sang lawan. Beruntung di babak kedua skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- bangkit setelah Paulo Josue mencetak dua gol pada menit 70 dan 83, sekaligus memastikan kemenangan timnya dengan skor 3-2.

Kemenangan atas Timor Leste menghasilkan 1,32 poin bagi Timnas Malaysia di ranking FIFA. Namun, tambahan poin itu belum cukup meningkatkan posisi Timnas Malaysia yang masih tertahan di peringkat 132 dunia.