HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024 Malam Ini: Siap Menang Telak Skuad Shin Tae-yong, Live di RCTI!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |05:33 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024 Malam Ini: Siap Menang Telak Skuad Shin Tae-yong, Live di RCTI!
Shin Tae-yong siap antar Timnas Indonesia menang atas Laos di Piala AFF 2024 malam ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024 sudah diketahui. Laga yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo pada Kamis, (12/12/2024) pukul 20.00 WIB ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI dan GTV.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan kondisi fisik para pemainnya agak terkuras karena padatnya jadwal pertandingan. Ditambah lagi, pertandingan digelar tidak di satu negara sehingga Marselino Ferdinan dan kawan-kawan harus bepergian dari satu negara ke negara lain.

Timnas Indonesia akan menjamu Laos malam ini. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia akan menjamu Laos malam ini. (Foto: PSSI)

Shin Tae-yong mengaku bakal melakukan rotasi pemain untuk laga melawan Laos. Namun, pelatih 54 tahun itu menegaskan rotasi tidak dilakukan besar-besaran.

Eks pelatih Timnas Korea Selatan itu seakan paham jurang kualitas antara pemain utama dan cadangan. Karena itu, Shin Tae-yong tidak mau salah langkah seperti yang dilakukannya saat Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Pemain (Timnas Indonesia) saat ini lelah dan capek. Namun, kami akan berusaha semaksimal mungkin agar lebih baik lagi walaupun latihan hanya 1 hari saja,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Laos, Rabu 11 Desember 2024.

“Tidak begitu banyak pemain yang bisa digantikan jadi kami akan ada rotasi dan akan bekerja semaksimal mungkin,” lanjut eks juru taktik Seongnam FC ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
