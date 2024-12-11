Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Laos di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di Vision+: Garuda Siap Ngamuk

SOLO - Timnas Indonesia akan melakoni laga kandang perdananya di fase kualifikasi grup Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang dijadwalkan kick off pukul 19.00 WIB pada Kamis, (12/12/2024) bertempat di Stadion Manahan, Solo, Indonesia. Kamu dapat saksikan laga Indonesia vs Laos dengan klik di sini.

Indonesia yang kini mengantongi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen, tentu ingin memuluskan langkahnya menuju puncak klasemen. Sedangkan, Laos yang berada di posisi terakhir setelah kalah telak dari Vietnam 4-1, bukan tidak mungkin telah mempersiapkan skuad dan strategi mereka agar dapat meraih torehan positif saat berhadapan dengan Indonesia.

Garuda yang berlaga di kandang akan memaksimalkan performa dan memanfaatkan hal ini untuk menaklukan Laos. Dukung Timnas Indonesia dan saksikan keseruan laga Indonesia vs Laos dengan streaming di Vision+, simak jadwalnya berikut:

Hari/tanggal: Selasa, 12 Desember 2024

Pukul: 18:30 WIB

Channel: Sportstars 2

Nonton dengan klik di sini.