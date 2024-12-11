Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Malaysia vs Timor Leste di Piala AFF 2024

LINK live streaming Timnas Malaysia vs Timor Leste di Piala AFF 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara streaming di Vision+ itu merupakan matchday kedua Grup A Piala AFF 2024 yang berlangsung malam ini, Rabu (11/12/2024).

Bagi kedua tim, laga yang digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia tersebut sangatlah penting. Sebab pada laga perdananya, baik Malaysia dan Timor Leste gagal menang.

Malaysia sedikit lebih baik karena meraih satu poin hasil imbang 2-2 melawan Kamboja. Kala itu, skuad Harimau Malaya ditahan ketika bermain di kandang Kamboja, yakni di Stadion Olimpiade Phnom Penh.

Kini giliran Malaysia yang bertugas sebagai tim tuan rumah. Malaysia akan menjamu Timor Leste yang di laga perdana dibuat babak belur 0-10 oleh Thailand.

Dari kondisi itu, Timor Leste jelas menjadi tim yang paling terpuruk di turnamen yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tersebut. Namun, kekalahan telak bisa menjadi motivasi tambahan bagi pemain Timor Leste untuk mengamuk di kandang Malaysia.