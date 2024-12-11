Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Singapura vs Kamboja dan Malaysia vs Timor Leste di Piala AMEC 2024, Live di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |16:11 WIB
Jadwal Siaran Langsung Singapura vs Kamboja dan Malaysia vs Timor Leste di Piala AMEC 2024, Live di iNews
Laga Singapura vs Kamboja dan Malaysia vs Timor Leste di AMEC 2024 bisa disaksikan di iNews. (Foto: MNC Media)
MALAM Ini, Kamis (11/12/2024), seluruh perhatian pencinta sepakbola akan tertuju pada pertandingan matchday kedua Grup A Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024 yang akan mempertemukan Timnas Singapura vs Kamboja di Stadion Nasional Singapura dan dilanjutkan pertandingan antara Malaysia vs Timor Leste di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur.

Yang menarik, duel antara Malaysia dan Timor Leste menjadi duel yang sangat ditunggu. Duel ini menjadi momen penting bagi Malaysia untuk melanjutkan dominasi mereka atas Timor Leste dan mengamankan posisi.

Dalam sejarah pertemuan kedua tim, Malaysia tampil superior, memenangkan lima dari enam laga terakhir, sementara satu laga lainnya berakhir imbang. Pertemuan terakhir mereka pada Juni 2019 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 menjadi bukti nyata keunggulan Malaysia, yang menghajar Timor Leste dengan skor telak 5-1.

Statistik ini menunjukkan bahwa Harimau Malaya selalu menjadi ancaman serius bagi Timor Leste. Sementara Malaysia dan Timor Leste baru bertemu sekali di Piala AFF, yakni pada 2008, berakhir dengan kemenangan 5-0 untuk Skuad Harimau Malaya.

Timnas Kamboja vs Malaysia

Semangat juang Timor Leste tetap patut diwaspadai. Meski tidak diunggulkan, mereka dipastikan akan mencoba memberikan perlawanan sengit untuk membuktikan diri di panggung sepak bola Asia.

