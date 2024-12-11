Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024 di RCTI

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Laos di matchday kedua Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024 sudah dirilis. Laga matchday kedua turnamen yang dulunya bernama Piala AFF ini akan digelar di Stadion Manahan Solo pada Kamis, 12 Desember 2024 pukul 20.00 WIB dan live di RCTI.

Baik Timnas Indonesia dan Laos sama-sama sudah tiba di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Selasa 10 Desember 2024. Sehari setelahnya atau pada hari ini, Timnas Indonesia dan Laos akan menjalani official training di Stadion Manahan.

(Stadion Manahan menjadi venue laga Timnas Indonesia vs Laos. (Foto: PSSI)

Bisa dibayangkan betapa lelahnya Marselino Ferdinan dan kawan-kawan dengan jadwal padat yang dibuat AFF. Setelah menghadapi Laos pada Kamis, 12 Desember 2024, Timnas Indonesia rencananya langsung terbang ke Vietnam pada Jumat, 13 Desember 2024.

Melihat kondisi ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong harus pintar-pintar menjaga kondisi fisik para pemainnya. Jika tidak, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan berpotensi mengalami kelelahan fisik yang berujung cedera.

Karena itu, Shin Tae-yong disinyalir akan melakukan rotasi pemain. Beberapa pemain yang dicadangkan atau sama sekali tidak bermain melawan Myanmar, bukan tak mungkin bermain sebagai starter kontra Laos.

Pemain-pemain yang dipercaya Shin Tae-yong wajib menunjukan kualitasnya di setiap pertandingan. Gagal sekali saja bermain impresif, sulit bagi pemain ini kembali mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong.