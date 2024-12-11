Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024 di RCTI

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |15:59 WIB
Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024 di RCTI
Stadion Manahan Solo jadi venue laga Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2024. (Foto: instagram/@manahan.solo)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Laos di matchday kedua Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024 sudah dirilis. Laga matchday kedua turnamen yang dulunya bernama Piala AFF ini akan digelar di Stadion Manahan Solo pada Kamis, 12 Desember 2024 pukul 20.00 WIB dan live di RCTI.

Baik Timnas Indonesia dan Laos sama-sama sudah tiba di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Selasa 10 Desember 2024. Sehari setelahnya atau pada hari ini, Timnas Indonesia dan Laos akan menjalani official training di Stadion Manahan.

Stadion Manahan menjadi venue laga Timnas Indonesia vs Laos. (Foto: PSSI)

(Stadion Manahan menjadi venue laga Timnas Indonesia vs Laos. (Foto: PSSI)

Bisa dibayangkan betapa lelahnya Marselino Ferdinan dan kawan-kawan dengan jadwal padat yang dibuat AFF. Setelah menghadapi Laos pada Kamis, 12 Desember 2024, Timnas Indonesia rencananya langsung terbang ke Vietnam pada Jumat, 13 Desember 2024.

Melihat kondisi ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong harus pintar-pintar menjaga kondisi fisik para pemainnya. Jika tidak, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan berpotensi mengalami kelelahan fisik yang berujung cedera.

Karena itu, Shin Tae-yong disinyalir akan melakukan rotasi pemain. Beberapa pemain yang dicadangkan atau sama sekali tidak bermain melawan Myanmar, bukan tak mungkin bermain sebagai starter kontra Laos.

Pemain-pemain yang dipercaya Shin Tae-yong wajib menunjukan kualitasnya di setiap pertandingan. Gagal sekali saja bermain impresif, sulit bagi pemain ini kembali mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190482/timnas_malaysia-4E5F_large.jpg
Ranking FIFA Timnas Malaysia Merosot Setelah Dihukum FIFA Kalah 0-3, Disalip Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190463/shin_tae_yong-S3fi_large.jpg
3 Pelatih Pecatan Timnas Indonesia yang Wajib Dibayar Uang Kompensasinya oleh PSSI di Tahun 2025, Nomor 1 Shin Tae-yong!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190460/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifa-UmiT_large.jpg
John Herdman Tolak Honduras demi Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190422/update_ranking_fifa_timnas_indonesia_setelah_timnas_malaysia_kalah_wo_0_3_malaysiant-2Har_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Malaysia Dihukum FIFA Kalah WO 0-3: Melesat Tajam?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1656841/hasil-bwf-wtf-2025-jonatan-christie-dibungkam-kunlavut-vitidsarn-okl.webp
Hasil BWF WTF 2025: Jonatan Christie Dibungkam Kunlavut Vitidsarn
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/maximilian_ibrahimovic.jpg
AC Milan Bawa 5 Pemain Muda Vs Napoli di Piala Super Italia, Ada Anak Zlatan Ibrahimovic!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement