Timnas Indonesia Menang 5-1 atas Laos di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024?

Shin Tae-yong bisa antar Timnas Indonesia menang 5-1 atas Laos di AMEC 2024. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

TIMNAS Indonesia menang 5-1 atas Laos saat bertemu di matchday kedua Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024? Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Laos di Stadion Manahan Solo pada Kamis, 12 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

Dilihat dari segi mana pun, Timnas Indonesia unggul atas Laos. Secara ranking FIFA, Timnas Indonesia kini duduk di posisi 124 dunia, unggul jauh dari Laos yang menempati peringkat 186.

(Timnas Indonesia siap tempur menghadapi Laos. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Secara materi pemain Timnas Indonesia juga jauh di atas Thailand. Timnas Indonesia diperkuat lima pemain abroad, yang mana salah satunya berstatus pemain klub Liga 2 Inggris, Oxford United, yakni Marselino Ferdinan.

Di sisi lain, Laos hanya diperkuat satu pemain abroad di AMEC 2024. Satu-satunya pemain abroad yang dimiliki pun cuma main di Liga 3 Thailand, yakni Phoutthasar Khochalern. Bagaimana dengan rekor pertemuan?

Sepanjang sejarah, Timnas Indonesia sudah bertemu 10 kali. Hasilnya Timnas Indonesia dominan dengan catatan sembilan menang dan satu imbang.

BACA JUGA: Penyebab Pelatih Timnas Myanmar Myo Hlaing Win Bangga Dikalahkan Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Jika dihitung hanya di turnamen yang dulunya bernama Piala AFF, Timnas Indonesia enam kali menang dan sekali imbang dari Laos. Dari enam kemenangan yang dicetak, tiga di antaranya dibuat via skor 5-1!