HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Pelatih Timnas Myanmar Myo Hlaing Win Bangga Dikalahkan Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |15:13 WIB
Penyebab Pelatih Timnas Myanmar Myo Hlaing Win Bangga Dikalahkan Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Suasana laga Timnas Indonesia vs Myanmar di Piala AMEC 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Tim Nasional (Timnas) Myanmar, Myo Hlaing Win tak merasa kecewa malahan bangga usai kalah dari Timnas Indonesia di laga perdana Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Penyebabnya karena secara keseluruhan permainan Myanmar sangat baik, hanya kurang bagus dalam penyelesaian akhir.

Ya, Myanmar seperti yang diketahui kalah di kandang sendiri saat menjamu Timnas Indonesia di Stadion Thuwunna, Yangon, pada Senin 9 Desember 2024. Myanmar tepatnya kalah dengan skor 0-1 gara-gara gol bunuh diri dari sang kiper, Zin Nyi Nyi Aung pada menit ke-76.

Tentunya kekalahan di laga perdana bukanlah hasil yang baik. Namun, Myo Hlaing Win tetap merasa senang karena secara keseluruhan permainan Myanmar sangat baik.

“Saya senang dengan cara kami bermain, kami bermain seperti yang kami inginkan. Terbukti banyak peluang tercipta, terutama di babak pertama. Sayangnya, kami tidak bisa membuatnya menjadi gol,” ungkap Myo Hlaing Win, dikutip Rabu (11/12/2024).

Timnas Indonesia vs Myanmar (PSSI)

“Kami gagal mencetak gol meski saya merasa kami sangat pantas untuk mendapatkannya. Tentu di sepakbola, tim yang gagal mencetak gol maka mereka akan kalah,” tambahnya.

Jadi, Myo Hlaing Win bangga karena Myanmar dapat bermain baik saat melawan Timnas Indonesia. Terutama di babak pertama, lantaran Myanmar berhasil membuat skuad Garuda terdesak.

Halaman:
1 2
      
