Media Vietnam Bangga Pemain Timnas Vietnam Pernah Pukul Personel Timnas Indonesia Jelang Bentrok di Piala AFF 2024

MEDIA Vietnam, Soha.vn, bangga pemain Timnas Vietnam, Nguyen Hong Phuc, pernah memukul personel Timnas Indonesia. Lantas, kok bisa media Vietnam ini bangga ketika ada pemainnya yang menyikut pemain skuad Garuda? Begini penjelasannya.

Timnas Indonesia akan menjamu Laos di matchday kedua Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo pada Kamis, 12 Desember 2024 pukul 20.00 WIB. Federasi Sepakbola Asia Tenggara (AFF) pun sudah menunjuk wasit asal Jepang, Hiroki Kasahara, untuk memimpin pertandingan tersebut.

(Hiroki Kasahara akan memimpin laga Timnas Indonesia vs Laos)

Usut punya usut, Hiroki Kasahara ternyata pernah membuat keputusan kontroversial saat memimpin laga Timnas Indonesia U-23. Momen itu terjadi di final Piala AFF U-23 2023 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Thailand pada Agustus 2023.

Salah satu keputusan Hiroki Kasahara yang mengernyitkan dahi ketika dirinya sama sekali tidak memberikan kartu kepada pemain Timnas Vietnam U-23, Nguyen Hong Phuc. Padahal, terlihat jelas dalam tayangan televisi, Nguyen Hong Phuc menyikut kepala fullback kiri Timnas Indonesia U-23, Haykal Alhafiz.

Selain itu, Hiroki Kasahara juga menganulir peluang emas Timnas Indonesia U-23 yang berpotensi menjadi gol. Hiroki Kasahara saat itu meniup peluit tanda Jeam Kelly Sroyer terjebak offside. Padahal, faktanya pemain yang kini memperkuat PSBS Biak itu jauh dari kata offside.

Tahu laga Timnas Indonesia vs Laos dipimpin Hiroki Kasahara, Soha.vn seakan bahagia. Mereka pun mengulas kejadian tahun lalu, sekaligus membahas sikutan Nguyen Hong Phut ke Haykal.