HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Saksikan Live Delay Myanmar vs Timnas Indonesia di Okezone.com Hari Ini Pukul 19.00 WIB, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |14:22 WIB
Saksikan Live Delay Myanmar vs Timnas Indonesia di Okezone.com Hari Ini Pukul 19.00 WIB, Klik di Sini!
Saksikan live delay AMEC 2024 Myanmar vs Timnas Indonesia di Okezone.com malam ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

SAKSIKAN live delay Myanmar vs Timnas Indonesia di Okezone.com hari ini Rabu (11/12/2024) pukul 19.00 WIB dapat klik di sini! Timnas Indonesia memulai perjuangan di ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024 dengan tandang ke markas Myanmar, yakni Stadion Twuhunna, Yangon.

Lawatan ke Myanmar diprediksi sejak awal takkan berjalan mudah bagi Timnas Indonesia. Sebab, Timnas Indonesia yang diperkuat rata-rata pemain berusia 20,3 tahun dihadapkan dengan personel Myanmar yang bermaterikan pemain senior.

Marselino Ferdinan saat dikawal pemain-pemain Myanmar. (Foto: PSSI)

Marselino Ferdinan saat dikawal pemain-pemain Myanmar. (Foto: PSSI)

Tak sampai di situ, Myanmar juga diperkuat tujuh pemain abroad, yang mana banyak berkarier di Liga Thailand. Untuk mendapatkan poin di markas Myanmar, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengandalkan empat pemain senior yang dibawa.

Mereka ialah Marselino Ferdinan, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam dan Rafael Struick. Empat pemain ini dipercaya Shin Tae-yong memperkuat Timnas Indonesia senior dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, Shin Tae-yong ternyata membuat kejutan. Dalam daftar starting XI melawan Myanmar, tidak terdapat nama Asnawi Mangkualam dan Rafael Struick. Kedua nama ini dicadangkan karena belum lama gabung Timnas Indonesia, efek baru membela klub masing-masing.

Ketiadaan Asnawi Mangkualam dan Rafael Struick membuat serangan Timnas Indonesia terlihat monoton di babak pertama. Tak sampai di situ, Timnas Indonesia juga beberapa kali mendapatkan serangan brutal dari Myanmar.

