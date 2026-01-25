Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Arne Slot Dipecat Liverpool Setelah Kalah 2-3 dari Bournemouth di Liga Inggris 2025-2026?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |06:19 WIB
Arne Slot Dipecat Liverpool Setelah Kalah 2-3 dari Bournemouth di Liga Inggris 2025-2026?
Akankah Arne Slot dipecat setelah Liverpool kalah 2-3 dari Bournemouth di Liga Inggris 2025-2026? (Foto: Liverpool)
A
A
A

BOURNEMOUTH – Liverpool takluk 2-3 dari Bournemouth di Liga Inggris 2025-2026! Akankah hasil ini membawa kabar pemecatan bagi pelatih Arne Slot?

Laga Bournemouth vs Liverpool itu berlangsung di Stadion Vitality, Bournemouth, Inggris, Minggu (25/1/2026) dini hari WIB. Drama lima gol tersaji sepanjang 90 menit.

1. Kalah Dramatis

Bournemouth vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Liverpool)

Evanilson (26’) dan Alex Jimenez (33’) membawa Bournemouth memimpin. Virgil van Dijk (45+1’) lantas memperkecil skor jelang turun minum.

Liverpool bisa menyamakan skor 2-2 lewat gol Dominik Szoboszlai di menit ke-80. Akan tetapi, gol Amine Adli di menit kelima injury time babak kedua membawa Bournemouth menang 3-2!

Hasil itu membuat Liverpool menelan kekalahan ketujuh di Liga Inggris 2025-2026. The Reds tertahan di posisi empat dengan 36 poin dari 23 laga. Bahkan, posisi mereka terancam makin melorot.

Akankah kekalahan ini berimbas pada posisi Arne Slot di kursi pelatih? Tekanan sudah pasti akan semakin hebat bagi pria berkebangsaan Belanda itu.

 

