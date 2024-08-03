Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Australia Konfirmasi Matthew Baker Tolak Panggilan Timnas Australia U-17, Langsung Ganti Pemain Lain

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |11:28 WIB
Breaking News: Australia Konfirmasi Matthew Baker Tolak Panggilan Timnas Australia U-17, Langsung Ganti Pemain Lain
Australia konfirmasi Matthew Baker tolak panggilan mereka. (Foto: Instagram/@mat_baker09)
A
A
A

FEDERASI Sepakbola Australia mengonfirmasi Matthew Baker menolak panggilan Timnas Australia U-17. Pelatih Timnas Australia U-17, Brad Maloney, langsung memanggil Logan Sambrook dari klub North Coast Football sebagai pengganti pemain Melbourne City U-18 ini.

“Matthew Baker (Melbourne Coty) menolak panggilan skuad dan langsung diganti Logan Sambrook. Ia dipanggil karena tampil bagus saat bermain di National Youth Championships Boys’ Tournament di Wollongong,” tulis pertanyataan resmi Federasi Sepakbola Australia, Okezone mengutip dari Socceroos, Sabtu (3/8/2024).

Australia konfirmasi Matthew Baker tolak panggilan mereka

(Australia konfirmasi Matthew Baker tolak panggilan mereka. (Foto: Socceroos)

Sebelumnya pada Rabu 31 Juli 2024 pagi WIB, pencinta sepakbola Tanah Air dibikin heboh. Sebab, pemain Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024, Matthew Baker, dipanggil ke Timnas Australia U-17 racikan Brad Maloney.

Kabar di atas membuat pencinta sepakbola Indonesia khawatir Matthew Baker yang tampil apik sebagai fullback kiri di Piala AFF U-16 2024 membelot ke Australia. Terlebih, pemain 15 tahun ini tinggal dan berkarier di Australia.

Namun, Matthew Baker merespons panggilan itu dengan cara yang brilian. Matthew Baker langsung memasang foto dirinya membentangkan foto bendera Indonesia di stories Instagram-nya, @mat_baker09.

Foto itu menunjukan dirinya takkan membelot alias cinta dengan Indonesia. Benar saja pada Rabu 31 Juli 2024 sore WIB, PSSI mengonfirmasi Matthew Baker menolak panggilan dari Australia dan berkomitmen membela Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/51/3128117/timnas_indonesia-f4oQ_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Jadi Pengangguran di Tahun 2025, Nomor 1 Bek Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/51/3094785/masyarakat-indonesia-soroti-pemain-timnas-laos-yang-antusias-makan-prasmanan-di-hotel-mewah-jelang-lawan-timnas-indonesia-REbr1hGhKu.jpg
Masyarakat Indonesia Soroti Pemain Timnas Laos yang Antusias Makan Prasmanan di Hotel Mewah Jelang Lawan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/51/3059747/5-negara-yang-bikin-kejutan-di-matchday-pertama-babak-ketiga-kualifikasi-piala-dunia-2026-nomor-1-timnas-indonesia-BLQVmrFqhT.jpg
5 Negara yang Bikin Kejutan di Matchday Pertama Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/51/3054381/gagal-menang-lawan-timnas-indonesia-media-vietnam-alihkan-fokus-waktunya-balas-dendam-ke-thailand-YNPxc03SqU.jpg
Gagal Menang Lawan Timnas Indonesia, Media Vietnam Alihkan Fokus: Waktunya Balas Dendam ke Thailand!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1642907/kevin-diks-dan-maarten-paes-soroti-kemenangan-perdana-timnas-indonesia-di-piala-dunia-u17-ymi.webp
Kevin Diks dan Maarten Paes Soroti Kemenangan Perdana Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/timnas_indonesia_u_17_menang_2_1_atas_honduras_pad.jpg
Media Vietnam Heboh usai Timnas Indonesia U-17 Bikin Sejarah Fenomenal di Piala Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement