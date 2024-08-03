Breaking News: Australia Konfirmasi Matthew Baker Tolak Panggilan Timnas Australia U-17, Langsung Ganti Pemain Lain

FEDERASI Sepakbola Australia mengonfirmasi Matthew Baker menolak panggilan Timnas Australia U-17. Pelatih Timnas Australia U-17, Brad Maloney, langsung memanggil Logan Sambrook dari klub North Coast Football sebagai pengganti pemain Melbourne City U-18 ini.

“Matthew Baker (Melbourne Coty) menolak panggilan skuad dan langsung diganti Logan Sambrook. Ia dipanggil karena tampil bagus saat bermain di National Youth Championships Boys’ Tournament di Wollongong,” tulis pertanyataan resmi Federasi Sepakbola Australia, Okezone mengutip dari Socceroos, Sabtu (3/8/2024).

(Australia konfirmasi Matthew Baker tolak panggilan mereka. (Foto: Socceroos)

Sebelumnya pada Rabu 31 Juli 2024 pagi WIB, pencinta sepakbola Tanah Air dibikin heboh. Sebab, pemain Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024, Matthew Baker, dipanggil ke Timnas Australia U-17 racikan Brad Maloney.

Kabar di atas membuat pencinta sepakbola Indonesia khawatir Matthew Baker yang tampil apik sebagai fullback kiri di Piala AFF U-16 2024 membelot ke Australia. Terlebih, pemain 15 tahun ini tinggal dan berkarier di Australia.

Namun, Matthew Baker merespons panggilan itu dengan cara yang brilian. Matthew Baker langsung memasang foto dirinya membentangkan foto bendera Indonesia di stories Instagram-nya, @mat_baker09.

Foto itu menunjukan dirinya takkan membelot alias cinta dengan Indonesia. Benar saja pada Rabu 31 Juli 2024 sore WIB, PSSI mengonfirmasi Matthew Baker menolak panggilan dari Australia dan berkomitmen membela Indonesia.