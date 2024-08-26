Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gagal Menang Lawan Timnas Indonesia, Media Vietnam Alihkan Fokus: Waktunya Balas Dendam ke Thailand!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |12:07 WIB
Gagal Menang Lawan Timnas Indonesia, Media Vietnam Alihkan Fokus: Waktunya Balas Dendam ke Thailand!
Timnas Indonesia selalu menang atas Timnas Vietnam dalam tiga pertemuan terakhir. (Foto: PSSI)
A
A
A

KEBINGUNGAN Timnas Vietnam selalu kalah dari Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur, media Vietnam, The Thao 247 mengalihkan fokus. The Thao 247 sekarang meminta Timnas Vietnam mengalahkan Thailand, negara yang dalam lima tahun terakhir gagal dikalahkan skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam.

Sekadar diketahui, Thailand, Vietnam dan Rusia ambil bagian dalam turnamen mini yang dilangsungkan di Vietnam pada 5-10 September 2024. Nantinya, ketiga tim akan saling bertemu.

Media Vietnam coba membalaskan dendam ke Timnas Thailand. (Foto: The Thao 247)

(Media Vietnam coba membalaskan dendam ke Timnas Thailand. (Foto: The Thao 247)

Kebetulan, duel raksasa Asia Tenggara Vietnam dan Thailand tersaji di laga pertama pada 5 September 2024. Timnas Vietnam asuhan Kim Sang-sik praktis membidik kemenangan di laga ini.

Selain karena bermain di kandang sendiri, Vietnam sudah lama tidak mengalahkan skuad Gajah Perang -julukan Thailand. Terakhir kali Vietnam menang atas Thailand pada 2019, tepatnya di ajang King’s Cup yang berlangsung di Thailand (menang 1-0).

Setelah itu, Thailand dan Vietnam bertemu enam kali. Hasilnya, Thailand dominan atas Vietnam dengan rincian dua menang dan empat imbang. Dua kemenangan itu disabet Thailand di leg I semifinal Piala AFF 2020 dan leg II final Piala AFF 2022.

“Timnas Vietnam gagal menang atas Thailand dalam setengah dekade (lima tahun). Sudah tiba waktunya untuk balas dendam,” tulis The Thao 247 dalam judul artikel yang mereka buat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/51/3128117/timnas_indonesia-f4oQ_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Jadi Pengangguran di Tahun 2025, Nomor 1 Bek Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/51/3094785/masyarakat-indonesia-soroti-pemain-timnas-laos-yang-antusias-makan-prasmanan-di-hotel-mewah-jelang-lawan-timnas-indonesia-REbr1hGhKu.jpg
Masyarakat Indonesia Soroti Pemain Timnas Laos yang Antusias Makan Prasmanan di Hotel Mewah Jelang Lawan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/51/3059747/5-negara-yang-bikin-kejutan-di-matchday-pertama-babak-ketiga-kualifikasi-piala-dunia-2026-nomor-1-timnas-indonesia-BLQVmrFqhT.jpg
5 Negara yang Bikin Kejutan di Matchday Pertama Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/51/3043668/breaking-news-australia-konfirmasi-matthew-baker-tolak-panggilan-timnas-australia-u-17-langsung-ganti-pemain-lain-cZ6HW6e0n0.jpg
Breaking News: Australia Konfirmasi Matthew Baker Tolak Panggilan Timnas Australia U-17, Langsung Ganti Pemain Lain
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/51/1651497/hadapi-musim-2026-sereal-ini-perkuat-sinergi-dengan-rans-simba-bogor-jgf.webp
Hadapi Musim 2026, Sereal Ini Perkuat Sinergi dengan RANS Simba Bogor
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/siti_fadia_silva_ramadhanti.jpg
Siti Fadia Tinggalkan Pelatnas PBSI? Ini Faktanya 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement