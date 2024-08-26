Gagal Menang Lawan Timnas Indonesia, Media Vietnam Alihkan Fokus: Waktunya Balas Dendam ke Thailand!

Timnas Indonesia selalu menang atas Timnas Vietnam dalam tiga pertemuan terakhir. (Foto: PSSI)

KEBINGUNGAN Timnas Vietnam selalu kalah dari Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur, media Vietnam, The Thao 247 mengalihkan fokus. The Thao 247 sekarang meminta Timnas Vietnam mengalahkan Thailand, negara yang dalam lima tahun terakhir gagal dikalahkan skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam.

Sekadar diketahui, Thailand, Vietnam dan Rusia ambil bagian dalam turnamen mini yang dilangsungkan di Vietnam pada 5-10 September 2024. Nantinya, ketiga tim akan saling bertemu.

(Media Vietnam coba membalaskan dendam ke Timnas Thailand. (Foto: The Thao 247)

Kebetulan, duel raksasa Asia Tenggara Vietnam dan Thailand tersaji di laga pertama pada 5 September 2024. Timnas Vietnam asuhan Kim Sang-sik praktis membidik kemenangan di laga ini.

Selain karena bermain di kandang sendiri, Vietnam sudah lama tidak mengalahkan skuad Gajah Perang -julukan Thailand. Terakhir kali Vietnam menang atas Thailand pada 2019, tepatnya di ajang King’s Cup yang berlangsung di Thailand (menang 1-0).

Setelah itu, Thailand dan Vietnam bertemu enam kali. Hasilnya, Thailand dominan atas Vietnam dengan rincian dua menang dan empat imbang. Dua kemenangan itu disabet Thailand di leg I semifinal Piala AFF 2020 dan leg II final Piala AFF 2022.

“Timnas Vietnam gagal menang atas Thailand dalam setengah dekade (lima tahun). Sudah tiba waktunya untuk balas dendam,” tulis The Thao 247 dalam judul artikel yang mereka buat.