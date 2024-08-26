Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Minggu Depan

Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di laga perdana putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan di laga perdana putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan akan disiarkan secara langsung di RCTI.

Laga tersebut akan menjadi ujian berat bagi Skuad Garuda. Sebab, mereka harus menjalani laga tandang melawan klub yang bisa dibilang berada di level yang berbeda.

Meski begitu, Shin Tae-yong mengatakan tantangan terbesar bagi Timnas Indonesia bukanlah Arab Saudi itu sendiri. Akan tetapi, pelatih asal Korea Selatan itu mengaku ujian sebenarnya bagi Timnas Indonesia adalah waktu persiapan.

"Sebenarnya tantangan yang paling besar ya persiapannya sangat pendek," kata Shin Tae-yong kepada awak media.

"Mungkin untuk pemain-pemain Arab Saudi tidak ada pemain abroad. Jadi mereka bisa aja kapanpun kumpul dan bisa latihan. Dan udah adaptasi duluan mungkin masalah waktu dan cuaca," sambungnya.