LIGA INGGRIS

Erik ten Hag Siap Hengkang dari Manchester United Usai Juara Piala FA 2023-2024 jika Tak Dibutuhkan Lagi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |09:05 WIB
Erik ten Hag Siap Hengkang dari Manchester United Usai Juara Piala FA 2023-2024 jika Tak Dibutuhkan Lagi
Erik ten Hag tidak keberatan hengkang dari Manchester United (Foto: Reuters/Andrew Couldridge)
LONDON - Nasib pelatih Manchester United, Erik ten Hag, menjadi perbincangan yang sangat panas. Usai juara Piala FA 2023-2024, ia menyatakan siap hengkang jika memang klub sudah tidak lagi membutuhkan jasanya.

Setan Merah meraih gelar juara Piala FA usai mengalahkan Manchester City dengan skor 2-1 di Stadion Wembley, Sabtu 25 Mei 2024 malam WIB. Dua gol kemenangan mereka dicetak Alejandro Garnacho (30’) dan Kobbie Mainoo (39’) sebelum diperkecil lewat gol Jeremy Doku (87’).

Kobbie Mainoo menggandakan skor Manchester United 2-0 atas Manchester City di Final Piala FA 2023-2024 (Foto: Reuters/Hannah McKay)

Jelas ini menjadi trofi penting bagi Man United setelah hanya mampu finis di posisi delapan klasemen Liga Inggris 2023-2024. Setidaknya, trofi Piala FA menjadi pelipur lara. Apalagi, Setan Merah juga berhak mentas di Liga Europa 2024-2025.

Piala FA ini sekaligus menjadi trofi kedua yang diraih ten Hag setelah di musim lalu membawa Setan Merah juara Piala Liga Inggris. Tapi, santer beredar kabar eks pelatih Ajax Amsterdam ini bakal dipecat oleh pihak manajemen apa pun hasil di final semalam.

Meski begitu, juru taktik asal Belanda ini tampak tidak ingin ambil pusing dengan rumor tersebut. Jika nyatanya sudah tak dibutuhkan lagi oleh Man United, ten Hag menyampaikan siap hengkang ke klub lain untuk meraih trofi.

“Dua trofi dalam dua tahun tidaklah buruk, tiga final dalam dua tahun tidaklah buruk. Kami harus terus maju. Saya tidak puas dengan itu, kami harus tampil lebih baik dan jika mereka tidak menginginkan saya lagi maka saya pergi ke tempat lain untuk memenangkan trofi karena itulah yang saya lakukan sepanjang karier saya,” kata ten Hag, dilansir dari Manchester Evening News, Minggu (26/5/2024).

1 2
      
