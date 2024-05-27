Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik Ten Hag Diharapkan Bertahan Jadi Pelatih Manchester United Usai Persembahkan Gelar Juara Piala FA 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |05:33 WIB
Erik Ten Hag Diharapkan Bertahan Jadi Pelatih Manchester United Usai Persembahkan Gelar Juara Piala FA 2023-2024
Erik Ten Hag kala mendampingi Manchester United berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Bek veteran Manchester United, Jonny Evans, berharap Erik Ten Hag, bertahan di Old Trafford. Hal ini diungkapkan usai Erik Ten Hag sukses membawa Man United juara Piala FA 2023-2024.

Man United keluar sebagai juara usai tumbangkan Man City dengan skor 2-1 di Stadion Wembley, London, Sabtu 25 Mei 2024 malam WIB. Gol-gol kemenangan Setan Merah dicetak Alejandro Garnacho (30’) dan Kobbie Mainoo (39’), kemudian mampu diperkecil oleh Jeremy Doku pada menit ke-87.

Manchester United

Boleh dibilang ini menjadi trofi yang penting bagi Man United, khususnya Ten Hag. Sebab, sebelum pertandingan itu berlangsung, sempat santer kabar kalau pelatih asal Belanda itu bakal dipecat terlepas dari apa pun hasilnya. Tapi, keberhasilan ini tentu bisa menjadi bahan pertimbangan manajemen.

Evans pun berharap Ten Hag tidak dipecat dari kursi kepelatihan Setan Merah. Dia mengungkapkan bahwa pelatih berusia 54 tahun itu benar-benar telah bekerja keras memoles Man United di tengah badai cedera yang menimpa mereka pada musim ini. Bahkan, Evans mengakui performa Man United mengalami peningkatan dalam satu bulan terakhir ini.

“Saya berharap demikian (Ten Hag bertahan),” ujar Evans, seperti dilansir dari Goal International, Senin (27/5/2024).

“Dia tampil luar biasa bagi saya musim ini, membawa saya kembali, menunjukkan kepercayaan yang besar kepada saya dan memainkan saya sebanyak yang dia miliki. Saya hanya mendapatkan hal-hal baik untuk mengatakan tentang dia,” lanjutnya.

“Saya pikir selama sebulan terakhir ini dia telah menunjukkan fleksibilitas teknis yang luar biasa untuk dapat bertahan dari serangan balik, sebuah gaya yang dia tidak lihat sendiri untuk melatihnya, tetapi dia telah melakukannya dan selama sekitar sebulan terakhir kami telah menampilkan beberapa penampilan yang jauh lebih baik,” sambung Evans.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013563/gagal-juarai-piala-fa-2023-2024-pep-guardiola-pertimbangkan-pergi-dari-manchester-city-x2LnG4Inpj.jpeg
Gagal Juarai Piala FA 2023-2024, Pep Guardiola Pertimbangkan Pergi dari Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013469/kobbie-mainoo-banjir-pujian-usai-jadi-pahlawan-manchester-united-juara-piala-fa-2023-2024-paul-scholes-dia-10-kali-lebih-hebat-dari-saya-VGmarKG7MY.jpg
Kobbie Mainoo Banjir Pujian Usai Jadi Pahlawan Manchester United Juara Piala FA 2023-2024, Paul Scholes: Dia 10 Kali Lebih Hebat dari Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/45/3013261/kyle-walker-sebut-kekalahan-manchester-city-dari-manchester-united-di-final-piala-fa-2023-2024-bukan-salah-pep-guardiola-xXT5h7YW1P.JPG
Kyle Walker Sebut Kekalahan Manchester City dari Manchester United di Final Piala FA 2023-2024 Bukan Salah Pep Guardiola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/45/3013255/pep-guardiola-bertanggung-jawab-atas-kegagalan-manchester-city-juara-piala-fa-2023-2024-Zlcqp9OPRh.JPG
Pep Guardiola Bertanggung Jawab atas Kegagalan Manchester City Juara Piala FA 2023-2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652137/siap-dukung-garuda-muda-di-sea-games-2025-scan-ulang-gtv-di-channel-30-biar-nonton-makin-jernih-zja.webp
Dukung Timnas Indonesia di SEA Games 2025, Scan Ulang GTV di Channel 30 Biar Nonton Makin Jernih!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/calvin_verdonk.jpg
Kondisi Terbaru Cedera Calvin Verdonk, Fans Timnas Indonesia Bernapas Lega
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement