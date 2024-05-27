Erik Ten Hag Diharapkan Bertahan Jadi Pelatih Manchester United Usai Persembahkan Gelar Juara Piala FA 2023-2024

LONDON – Bek veteran Manchester United, Jonny Evans, berharap Erik Ten Hag, bertahan di Old Trafford. Hal ini diungkapkan usai Erik Ten Hag sukses membawa Man United juara Piala FA 2023-2024.

Man United keluar sebagai juara usai tumbangkan Man City dengan skor 2-1 di Stadion Wembley, London, Sabtu 25 Mei 2024 malam WIB. Gol-gol kemenangan Setan Merah dicetak Alejandro Garnacho (30’) dan Kobbie Mainoo (39’), kemudian mampu diperkecil oleh Jeremy Doku pada menit ke-87.

Boleh dibilang ini menjadi trofi yang penting bagi Man United, khususnya Ten Hag. Sebab, sebelum pertandingan itu berlangsung, sempat santer kabar kalau pelatih asal Belanda itu bakal dipecat terlepas dari apa pun hasilnya. Tapi, keberhasilan ini tentu bisa menjadi bahan pertimbangan manajemen.

Evans pun berharap Ten Hag tidak dipecat dari kursi kepelatihan Setan Merah. Dia mengungkapkan bahwa pelatih berusia 54 tahun itu benar-benar telah bekerja keras memoles Man United di tengah badai cedera yang menimpa mereka pada musim ini. Bahkan, Evans mengakui performa Man United mengalami peningkatan dalam satu bulan terakhir ini.

“Saya berharap demikian (Ten Hag bertahan),” ujar Evans, seperti dilansir dari Goal International, Senin (27/5/2024).

“Dia tampil luar biasa bagi saya musim ini, membawa saya kembali, menunjukkan kepercayaan yang besar kepada saya dan memainkan saya sebanyak yang dia miliki. Saya hanya mendapatkan hal-hal baik untuk mengatakan tentang dia,” lanjutnya.

“Saya pikir selama sebulan terakhir ini dia telah menunjukkan fleksibilitas teknis yang luar biasa untuk dapat bertahan dari serangan balik, sebuah gaya yang dia tidak lihat sendiri untuk melatihnya, tetapi dia telah melakukannya dan selama sekitar sebulan terakhir kami telah menampilkan beberapa penampilan yang jauh lebih baik,” sambung Evans.