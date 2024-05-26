Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kyle Walker Sebut Kekalahan Manchester City dari Manchester United di Final Piala FA 2023-2024 Bukan Salah Pep Guardiola

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |12:37 WIB
Kyle Walker Sebut Kekalahan Manchester City dari Manchester United di Final Piala FA 2023-2024 Bukan Salah Pep Guardiola
Kyle Walker membela pelatih Manchester City Pep Guardiola (Foto: Reuters/Hannah McKay)
A
A
A

LONDON – Kapten Manchester City, Kyle Walker, menyebut kegagalan menjadi juara Piala FA 2023-2024 bukan kesalahan dari taktik Pep Guardiola. Menurutnya, semua pemain The Citizens yang harus bertanggung jawab karena tak bisa meraih kemenangan.

Man City menelan kekalahan 1-2 dari Man United di babak final Piala FA 2023-2024 yang berlangsung di Stadion Wembley, Sabtu 25 Mei 2024 malam WIB. Menguasai bola hingga 74 persen serta memiliki 19 peluang dengan empat on target, mereka hanya bisa mencetak satu gol melalui Jeremy Doku (87').

Kobbie Mainoo menggandakan skor Manchester United 2-0 atas Manchester City di Final Piala FA 2023-2024 (Foto: Reuters/Hannah McKay)

Sementara The Red Devils berhasil keluar sebagai juara meski hanya memiliki 26 persen penguasaan bola serta 11 peluang dengan lima di antaranya mengarah tepat ke gawang Man City. Sedangkan Alejandro Garnacho (30') dan Kobbie Mainoo (39') sukses memaksa Stefan Ortega memungut bola dari gawang.

Guardiola secara mengejutkan membuat pengakuan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Sebab, ia membuat kesalahan strategi sehingga Man City harus puas menjadi runner-up.

Namun, Walker tak setuju dengan pernyataan Guardiola yang harus bertanggung jawab karena membuat strategi yang salah di babak final Piala FA. Menurutnya, sang pelatih adalah seorang jenius karena telah berhasil mengubahnya menjadi salah satu pemain hebat di dunia.

"Dia (Pep Guardiola) adalah orang terakhir yang akan saya tanyakan mengenai taktik, karena dia adalah seorang jenius atas apa yang telah dia lakukan. Selama bertahun-tahun saya berada di sini, dia telah mengubah saya sebagai seorang pemain," kata Walker dikutip dari Tribal Football, Minggu (26/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013563/gagal-juarai-piala-fa-2023-2024-pep-guardiola-pertimbangkan-pergi-dari-manchester-city-x2LnG4Inpj.jpeg
Gagal Juarai Piala FA 2023-2024, Pep Guardiola Pertimbangkan Pergi dari Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013485/erik-ten-hag-diharapkan-bertahan-jadi-pelatih-manchester-united-usai-persembahkan-gelar-juara-piala-fa-2023-2024-mZhYMHLykK.jpg
Erik Ten Hag Diharapkan Bertahan Jadi Pelatih Manchester United Usai Persembahkan Gelar Juara Piala FA 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013469/kobbie-mainoo-banjir-pujian-usai-jadi-pahlawan-manchester-united-juara-piala-fa-2023-2024-paul-scholes-dia-10-kali-lebih-hebat-dari-saya-VGmarKG7MY.jpg
Kobbie Mainoo Banjir Pujian Usai Jadi Pahlawan Manchester United Juara Piala FA 2023-2024, Paul Scholes: Dia 10 Kali Lebih Hebat dari Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/45/3013255/pep-guardiola-bertanggung-jawab-atas-kegagalan-manchester-city-juara-piala-fa-2023-2024-Zlcqp9OPRh.JPG
Pep Guardiola Bertanggung Jawab atas Kegagalan Manchester City Juara Piala FA 2023-2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/51/1651169/sea-games-2025-resmi-dimulai-saksikan-seru-pertandingannya-di-vision-qal.webp
SEA Games 2025 Resmi Dimulai: Saksikan Seru Pertandingannya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/08/25/hoang_anh_tuan_pelatih_vietnam_u_23.jpg
Pelatih Vietnam Blak-blakan Sebut Timnas Indonesia U-22 Lebih Menakutkan dari Thailand di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement