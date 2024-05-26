Kyle Walker Sebut Kekalahan Manchester City dari Manchester United di Final Piala FA 2023-2024 Bukan Salah Pep Guardiola

LONDON – Kapten Manchester City, Kyle Walker, menyebut kegagalan menjadi juara Piala FA 2023-2024 bukan kesalahan dari taktik Pep Guardiola. Menurutnya, semua pemain The Citizens yang harus bertanggung jawab karena tak bisa meraih kemenangan.

Man City menelan kekalahan 1-2 dari Man United di babak final Piala FA 2023-2024 yang berlangsung di Stadion Wembley, Sabtu 25 Mei 2024 malam WIB. Menguasai bola hingga 74 persen serta memiliki 19 peluang dengan empat on target, mereka hanya bisa mencetak satu gol melalui Jeremy Doku (87').

Sementara The Red Devils berhasil keluar sebagai juara meski hanya memiliki 26 persen penguasaan bola serta 11 peluang dengan lima di antaranya mengarah tepat ke gawang Man City. Sedangkan Alejandro Garnacho (30') dan Kobbie Mainoo (39') sukses memaksa Stefan Ortega memungut bola dari gawang.

Guardiola secara mengejutkan membuat pengakuan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Sebab, ia membuat kesalahan strategi sehingga Man City harus puas menjadi runner-up.

Namun, Walker tak setuju dengan pernyataan Guardiola yang harus bertanggung jawab karena membuat strategi yang salah di babak final Piala FA. Menurutnya, sang pelatih adalah seorang jenius karena telah berhasil mengubahnya menjadi salah satu pemain hebat di dunia.

"Dia (Pep Guardiola) adalah orang terakhir yang akan saya tanyakan mengenai taktik, karena dia adalah seorang jenius atas apa yang telah dia lakukan. Selama bertahun-tahun saya berada di sini, dia telah mengubah saya sebagai seorang pemain," kata Walker dikutip dari Tribal Football, Minggu (26/5/2024).