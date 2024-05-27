Kobbie Mainoo Banjir Pujian Usai Jadi Pahlawan Manchester United Juara Piala FA 2023-2024, Paul Scholes: Dia 10 Kali Lebih Hebat dari Saya!

KOBBIE Mainoo banjir pujian usai jadi pahlawan Manchester United juara Piala FA 2023-2024. Salah satunya datang dari legenda Manchester United, Paul Scholes.

Ya, Mainoo baru menjalani musim penuh perdananya dengan skuad utama Man United pada musim ini. Meski begitu, dia langsung menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang muda potensial.

Momen yang paling diingat dari pemain berusia 19 tahun itu tentu saat dirinya mencetak gol sensasional yang menjadi penentu kemenangan Setan merah -julukan Man United- atas Wolverhampton Wanderers. Mainoo melakukan skill individu yang sangat apik untuk melewati beberapa pemain dan kemudian melepaskan tendangan placing ke tiang jauh.

Posturnya yang tak terlalu tinggi, tetapi punya kecepatan dan ketenangan saat bermain membuat publik teringat akan sosok Paul Scholes, yang melegenda sejak usia muda di kubu Manchester Merah. Umpan-umpan akurat yang kerap dilepaskannya pun semakin membuat orang-orang membanding-bandingkannya dengan mantan bintang Timnas Inggris itu.

Mainoo pun bermain sangat solid dalam pertandingan final Piala FA 2023-2024 pada Sabtu 25 Mei 2024 malam WIB. Satu gol sumbangannya membantu tim asuhan Erik Ten Hag itu mengalahkan Manchester City 2-1 dan keluar sebagai juara.

Melihat performa gemilang Mainoo di final Piala FA itu, selepas pertandingan Scholes melontarkan pujian selangit kepada lewat Instagram-nya, @paulscholesaa. Dia menegaskan kepada publik untuk tak perlu membanding-bandingkan Mainoo dengan dirinya karena menurutnya pemain kelahiran 19 April 2005 itu jauh lebih baik darinya ketika berada di usia yang sama.

“Saya membaca beberapa perbandingan antara saya dan bocah ini (Mainoo) pekan lalu. Jangan membuang waktumu, dia pemain yang 10 kali melebihi saya ketika masih berusia 19 tahun,” kata Scholes.