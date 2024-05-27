Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kobbie Mainoo Banjir Pujian Usai Jadi Pahlawan Manchester United Juara Piala FA 2023-2024, Paul Scholes: Dia 10 Kali Lebih Hebat dari Saya!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |02:39 WIB
Kobbie Mainoo Banjir Pujian Usai Jadi Pahlawan Manchester United Juara Piala FA 2023-2024, Paul Scholes: Dia 10 Kali Lebih Hebat dari Saya!
Kobbie Mainoo kala membela Manchester United. (Foto: Manchester United)
A
A
A

KOBBIE Mainoo banjir pujian usai jadi pahlawan Manchester United juara Piala FA 2023-2024. Salah satunya datang dari legenda Manchester United, Paul Scholes.

Ya, Mainoo baru menjalani musim penuh perdananya dengan skuad utama Man United pada musim ini. Meski begitu, dia langsung menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang muda potensial.

Kobbie Mainoo

Momen yang paling diingat dari pemain berusia 19 tahun itu tentu saat dirinya mencetak gol sensasional yang menjadi penentu kemenangan Setan merah -julukan Man United- atas Wolverhampton Wanderers. Mainoo melakukan skill individu yang sangat apik untuk melewati beberapa pemain dan kemudian melepaskan tendangan placing ke tiang jauh.

Posturnya yang tak terlalu tinggi, tetapi punya kecepatan dan ketenangan saat bermain membuat publik teringat akan sosok Paul Scholes, yang melegenda sejak usia muda di kubu Manchester Merah. Umpan-umpan akurat yang kerap dilepaskannya pun semakin membuat orang-orang membanding-bandingkannya dengan mantan bintang Timnas Inggris itu.

Mainoo pun bermain sangat solid dalam pertandingan final Piala FA 2023-2024 pada Sabtu 25 Mei 2024 malam WIB. Satu gol sumbangannya membantu tim asuhan Erik Ten Hag itu mengalahkan Manchester City 2-1 dan keluar sebagai juara.

Melihat performa gemilang Mainoo di final Piala FA itu, selepas pertandingan Scholes melontarkan pujian selangit kepada lewat Instagram-nya, @paulscholesaa. Dia menegaskan kepada publik untuk tak perlu membanding-bandingkan Mainoo dengan dirinya karena menurutnya pemain kelahiran 19 April 2005 itu jauh lebih baik darinya ketika berada di usia yang sama.

“Saya membaca beberapa perbandingan antara saya dan bocah ini (Mainoo) pekan lalu. Jangan membuang waktumu, dia pemain yang 10 kali melebihi saya ketika masih berusia 19 tahun,” kata Scholes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013563/gagal-juarai-piala-fa-2023-2024-pep-guardiola-pertimbangkan-pergi-dari-manchester-city-x2LnG4Inpj.jpeg
Gagal Juarai Piala FA 2023-2024, Pep Guardiola Pertimbangkan Pergi dari Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013485/erik-ten-hag-diharapkan-bertahan-jadi-pelatih-manchester-united-usai-persembahkan-gelar-juara-piala-fa-2023-2024-mZhYMHLykK.jpg
Erik Ten Hag Diharapkan Bertahan Jadi Pelatih Manchester United Usai Persembahkan Gelar Juara Piala FA 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/45/3013261/kyle-walker-sebut-kekalahan-manchester-city-dari-manchester-united-di-final-piala-fa-2023-2024-bukan-salah-pep-guardiola-xXT5h7YW1P.JPG
Kyle Walker Sebut Kekalahan Manchester City dari Manchester United di Final Piala FA 2023-2024 Bukan Salah Pep Guardiola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/45/3013255/pep-guardiola-bertanggung-jawab-atas-kegagalan-manchester-city-juara-piala-fa-2023-2024-Zlcqp9OPRh.JPG
Pep Guardiola Bertanggung Jawab atas Kegagalan Manchester City Juara Piala FA 2023-2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652199/ketum-ffi-michael-sianipar-kami-punya-potensi-raih-emas-di-sea-games-2025-pyc.webp
Ketum FFI Michael Sianipar: Kami Punya Potensi Raih Emas di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/striker_oxford_united_ole_romeny.jpg
Ole Romeny Bikin Kejutan Manis! Bintang Oxford United Bagikan Kado Natal untuk Akademi Abingdon Greens U-14
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement