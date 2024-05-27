Gagal Juarai Piala FA 2023-2024, Pep Guardiola Pertimbangkan Pergi dari Manchester City

MANCHESTER – Pep Guardiola dikabarkan sudah mempertimbangkan untuk meninggalkan Manchester City pada akhir musim 2024-2025. Kabar tersebut muncul satu hari setelah kekalahan Manchester City dari Manchester United (1-2) di final Piala FA 2023-2024.

Pep Guardiola saat ini tercatat sebagai pelatih tersukses untuk The Citizen -julukan Manchester City. Sebanyak 17 gelar berhasil dipersembahkan pelatih asal Spanyol itu sejak bergabung dengan klub pada 2016.

Diantaranya ada enam gelar Liga Inggris, dua Piala FA, dan satu trofi Liga Champions. Deretan gelar ini sebentar lagi nampaknya akan menjadi warisan manis dari Guardiola untuk Manchester City.

Musabab, menurut laporan Goal Internasional, Guardiola akan meninggalkan klub pada akhir musim 2024-2025. Manajemen The Citizen sudah memberikan ruang bagi Guardiola untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, namun semua sudah bulat.

“The Citizens akan memberikan ruang kepada mantan bos Barcelona itu untuk membuat keputusan akhir tentang masa depannya dan ingin dia memperpanjang masa tinggalnya, tetapi mereka memperkirakan dia akan meninggalkan jabatannya saat ini,” tulis laporan Goal Internasional, dikutip pada Senin (27/5/2024).

Guardiola sendiri masih memiliki kontrak bersama Manchester City hingga Juni 2025. Namun, mendengar kabar ini, manajemen Manchester City dilaporkan langsung mencari suksesor Guardiola.