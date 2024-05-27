Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Gagal Juarai Piala FA 2023-2024, Pep Guardiola Pertimbangkan Pergi dari Manchester City

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |10:25 WIB
Gagal Juarai Piala FA 2023-2024, Pep Guardiola Pertimbangkan Pergi dari Manchester City
Pep Guardiola dikabarkan bakal segera tinggalkan Manchester City (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Pep Guardiola dikabarkan sudah mempertimbangkan untuk meninggalkan Manchester City pada akhir musim 2024-2025. Kabar tersebut muncul satu hari setelah kekalahan Manchester City dari Manchester United (1-2) di final Piala FA 2023-2024.

Pep Guardiola saat ini tercatat sebagai pelatih tersukses untuk The Citizen -julukan Manchester City. Sebanyak 17 gelar berhasil dipersembahkan pelatih asal Spanyol itu sejak bergabung dengan klub pada 2016.

Diantaranya ada enam gelar Liga Inggris, dua Piala FA, dan satu trofi Liga Champions. Deretan gelar ini sebentar lagi nampaknya akan menjadi warisan manis dari Guardiola untuk Manchester City.

Musabab, menurut laporan Goal Internasional, Guardiola akan meninggalkan klub pada akhir musim 2024-2025. Manajemen The Citizen sudah memberikan ruang bagi Guardiola untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, namun semua sudah bulat.

“The Citizens akan memberikan ruang kepada mantan bos Barcelona itu untuk membuat keputusan akhir tentang masa depannya dan ingin dia memperpanjang masa tinggalnya, tetapi mereka memperkirakan dia akan meninggalkan jabatannya saat ini,” tulis laporan Goal Internasional, dikutip pada Senin (27/5/2024).

Guardiola sendiri masih memiliki kontrak bersama Manchester City hingga Juni 2025. Namun, mendengar kabar ini, manajemen Manchester City dilaporkan langsung mencari suksesor Guardiola.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013485/erik-ten-hag-diharapkan-bertahan-jadi-pelatih-manchester-united-usai-persembahkan-gelar-juara-piala-fa-2023-2024-mZhYMHLykK.jpg
Erik Ten Hag Diharapkan Bertahan Jadi Pelatih Manchester United Usai Persembahkan Gelar Juara Piala FA 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013469/kobbie-mainoo-banjir-pujian-usai-jadi-pahlawan-manchester-united-juara-piala-fa-2023-2024-paul-scholes-dia-10-kali-lebih-hebat-dari-saya-VGmarKG7MY.jpg
Kobbie Mainoo Banjir Pujian Usai Jadi Pahlawan Manchester United Juara Piala FA 2023-2024, Paul Scholes: Dia 10 Kali Lebih Hebat dari Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/45/3013261/kyle-walker-sebut-kekalahan-manchester-city-dari-manchester-united-di-final-piala-fa-2023-2024-bukan-salah-pep-guardiola-xXT5h7YW1P.JPG
Kyle Walker Sebut Kekalahan Manchester City dari Manchester United di Final Piala FA 2023-2024 Bukan Salah Pep Guardiola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/45/3013255/pep-guardiola-bertanggung-jawab-atas-kegagalan-manchester-city-juara-piala-fa-2023-2024-Zlcqp9OPRh.JPG
Pep Guardiola Bertanggung Jawab atas Kegagalan Manchester City Juara Piala FA 2023-2024
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/06/11/1652309/hasil-drawing-grup-piala-dunia-2026-brasil-dan-prancis-dihadang-kuda-hitam-zgr.jpg
Hasil Drawing Grup Piala Dunia 2026: Brasil dan Prancis Dihadang Kuda Hitam
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/06/febriana_dwipuji_kusuma_ditunjuk_menjadi_kapten_ti.jpg
Tim Bulu Tangkis Indonesia Tunjuk Dua Kapten untuk SEA Games 2025, Target Emas Tak Bisa Ditawar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement