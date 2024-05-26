Pep Guardiola Bertanggung Jawab atas Kegagalan Manchester City Juara Piala FA 2023-2024

LONDON - Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, mengaku bertanggung jawab atas kegagalan meraih gelar Piala FA 2023-2024. Sebab, ia salah meracik strategi.

Man City harus menelan kekalahan 1-2 dari Manchester United di babak final Piala FA 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris, Sabtu 25 Mei 2024 malam WIB.

The Citizens memiliki beberapa peluang untuk menjebol gawang Man United, tetapi justru kemasukan lewat sepasang gol dari Alejandro Garnacho (30’) dan Kobbie Mainoo (39’). City hanya bisa memperkecil kekalahan melalui Jeremy Doku (87’).

Meski merasa kecewa, Guardiola mengaku menelan kekalahan di babak final adalah hal yang wajar. Namun, ia mengaku yang paling bertanggung jawab dalam kegagalan di Piala FA karena salah membuat strategi.

“Adalah hal yang normal bagi tim-tim untuk kalah di final, namun musim ini sungguh luar biasa, memperjuangkan semua trofi dengan cara yang baik," kata Guardiola dikutip dari BBC, Minggu (26/5/2024).

"Tidak, karena keputusan saya, kami tidak berada di posisi yang tepat untuk menyerang mereka. Kesalahan saya, rencana permainan saya tidak bagus,” imbuh pria asal Spanyol itu.