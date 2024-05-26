Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Juara Piala FA 2023-2024, Erik ten Hag Angkat Jempol untuk Anak Asuhnya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |08:05 WIB
Manchester United Juara Piala FA 2023-2024, Erik ten Hag Angkat Jempol untuk Anak Asuhnya
Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, diangkat oleh Lisandro Martinez usai juara Piala FA 2023-2024 (Foto: Reuters/Andrew Couldridge)
LONDON – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, memberikan pujian kepada anak asuhnya yang tampil ciamik melawan Manchester City di final Piala FA 2023-2024. Ia mengakui Setan Merah bermain sangat baik di laga tersebut.

Man United menang tipis 2-1 atas Man City di Stadion Wembley, London, Inggris, Sabtu 25 Mei 2024 malam WIB. Mereka unggul dua gol lebih dulu lewat Alejandro Garnacho (30’) dan Kobbie Mainoo (39’) sebelum diperkecil gol Jeremy Doku pada menit ke-87.

Kobbie Mainoo menggandakan skor Manchester United 2-0 atas Manchester City di Final Piala FA 2023-2024 (Foto: Reuters/Hannah McKay)

Jelas ini menjadi hasil yang sangat manis bagi Man United karena sukses menyabet titel gelar juara Piala FA musim ini. Ten Hag sangat bangga dengan performa yang ditampilkan anak asuhnya. Menurutnya, Bruno Fernandes cs layak diberikan apresiasi.

“Semua pujian untuk tim. Kami bermain sangat bagus sesuai identitas kami. Sangat kuat. Anda telah melihat bagaimana kami bisa bermain ketika kami memiliki pemain yang ada. Beberapa bahkan tidak fit tetapi performanya sangat bagus,” kata ten Hag, dilansir dari BBC, Minggu (26/5/2024).

Lebih lanjut, ten Hag menyinggung soal kedalaman skuad yang memang menjadi masalah Man United di musim ini. Pelatih asal Belanda itu sangat yakin andai tidak dihantui badai cedera, pasti Setan Merah bisa mendapat hasil yang baik dan bersaing.

“Saya memberitahukan hal ini kepada Anda (media) sepanjang tahun, ketika para pemain fit, kami bisa memainkan sepak bola yang bagus. Performa yang sangat bagus melawan tim terbaik di dunia,” ujar ten Hag.

