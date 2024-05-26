Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bagaimana Nasib Erik Ten Hag Setelah Manchester United Juara Piala FA 2023-2024?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |05:24 WIB
Bagaimana Nasib Erik Ten Hag Setelah Manchester United Juara Piala FA 2023-2024?
Nasib Erik ten Hag masih menggantung meski Manchester United juara Piala FA 2023-2024 (Foto: Reuters/Andrew Couldridge)
A
A
A

BAGAIMANA nasib Erik ten Hag setelah Manchester United juara Piala FA 2023-2024? Teka-teki mengenai masa depan sang pelatih masih menghantui.

Man United sukses menjuarai Piala FA 2023-2024 usai menaklukkan Manchester City 2-1 di babak final. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris, Sabtu 25 Mei 2024 malam WIB.

Manchester United juara Piala FA 2023-2024 (Foto: Reuters/Andrew Couldridge)

Kedua gol Man United dihasilkan oleh Alejandro Garnacho (30’) dan Kobbie Mainoo (39’). Sementara itu, Man City baru bisa mengemas gol di ujung laga lewat Jeremy Doku (87’).

Itu merupakan trofi Piala FA ke-13 bagi Man United di sepanjang sejarah klub. Ini juga menjadi raihan titel juara kedua bagi ten Hag selama menangani Iblis Merah sejak 2022, setelah Piala Liga Inggris musim lalu.

Akan tetapi, raihan trofi itu juga belum menjamin masa depan ten Hag aman di Man United. Muncul kabar sehari sebelum pertandingan yang menyebutkan pelatih asal Belanda itu akan dipecat apa pun hasil final.

Tak tanggung-tanggung, kabar itu dimunculkan oleh media ternama Inggris, The Guardian. Mereka mengklaim, seorang sumber terpercaya mengaku ten Hag akan diberhentikan dari jabatannya sekali pun Man United menjuarai Piala FA 2023-2024.

Hal itu pernah menimpa Louis van Gaal pada 2016. Pria asal Belanda itu juga sukses mengantarkan Man United juara Piala FA 2015-2016, tetapi kemudian dipecat usai pertandingan dan digantikan Jose Mourinho.

Usai laga final Piala FA 2023-2024, ten Hag mengaku belum tahu soal masa depannya. Sang pelatih bahkan mengatakan jika klub tak menginginkan jasanya lagi, ia akan membawa tradisi juara ke tempat yang baru!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013563/gagal-juarai-piala-fa-2023-2024-pep-guardiola-pertimbangkan-pergi-dari-manchester-city-x2LnG4Inpj.jpeg
Gagal Juarai Piala FA 2023-2024, Pep Guardiola Pertimbangkan Pergi dari Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013485/erik-ten-hag-diharapkan-bertahan-jadi-pelatih-manchester-united-usai-persembahkan-gelar-juara-piala-fa-2023-2024-mZhYMHLykK.jpg
Erik Ten Hag Diharapkan Bertahan Jadi Pelatih Manchester United Usai Persembahkan Gelar Juara Piala FA 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013469/kobbie-mainoo-banjir-pujian-usai-jadi-pahlawan-manchester-united-juara-piala-fa-2023-2024-paul-scholes-dia-10-kali-lebih-hebat-dari-saya-VGmarKG7MY.jpg
Kobbie Mainoo Banjir Pujian Usai Jadi Pahlawan Manchester United Juara Piala FA 2023-2024, Paul Scholes: Dia 10 Kali Lebih Hebat dari Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/45/3013261/kyle-walker-sebut-kekalahan-manchester-city-dari-manchester-united-di-final-piala-fa-2023-2024-bukan-salah-pep-guardiola-xXT5h7YW1P.JPG
Kyle Walker Sebut Kekalahan Manchester City dari Manchester United di Final Piala FA 2023-2024 Bukan Salah Pep Guardiola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/51/1651977/kontingen-bulu-tangkis-indonesia-terbang-ke-thailand-siap-tempur-di-sea-games-2025-vzs.webp
Kontingen Bulu Tangkis Indonesia Terbang ke Thailand: Siap Tempur di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/calvin_verdonk.jpg
Kondisi Terbaru Cedera Calvin Verdonk, Fans Timnas Indonesia Bernapas Lega
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement