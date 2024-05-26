Bagaimana Nasib Erik Ten Hag Setelah Manchester United Juara Piala FA 2023-2024?

BAGAIMANA nasib Erik ten Hag setelah Manchester United juara Piala FA 2023-2024? Teka-teki mengenai masa depan sang pelatih masih menghantui.

Man United sukses menjuarai Piala FA 2023-2024 usai menaklukkan Manchester City 2-1 di babak final. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris, Sabtu 25 Mei 2024 malam WIB.

Kedua gol Man United dihasilkan oleh Alejandro Garnacho (30’) dan Kobbie Mainoo (39’). Sementara itu, Man City baru bisa mengemas gol di ujung laga lewat Jeremy Doku (87’).

Itu merupakan trofi Piala FA ke-13 bagi Man United di sepanjang sejarah klub. Ini juga menjadi raihan titel juara kedua bagi ten Hag selama menangani Iblis Merah sejak 2022, setelah Piala Liga Inggris musim lalu.

Akan tetapi, raihan trofi itu juga belum menjamin masa depan ten Hag aman di Man United. Muncul kabar sehari sebelum pertandingan yang menyebutkan pelatih asal Belanda itu akan dipecat apa pun hasil final.

Tak tanggung-tanggung, kabar itu dimunculkan oleh media ternama Inggris, The Guardian. Mereka mengklaim, seorang sumber terpercaya mengaku ten Hag akan diberhentikan dari jabatannya sekali pun Man United menjuarai Piala FA 2023-2024.

Hal itu pernah menimpa Louis van Gaal pada 2016. Pria asal Belanda itu juga sukses mengantarkan Man United juara Piala FA 2015-2016, tetapi kemudian dipecat usai pertandingan dan digantikan Jose Mourinho.

Usai laga final Piala FA 2023-2024, ten Hag mengaku belum tahu soal masa depannya. Sang pelatih bahkan mengatakan jika klub tak menginginkan jasanya lagi, ia akan membawa tradisi juara ke tempat yang baru!