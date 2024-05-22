Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bidik Juara Piala FA, Andre Onana Pastikan Manchester United Habis-habisan Lawan Manchester City

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |05:31 WIB
Bidik Juara Piala FA, Andre Onana Pastikan Manchester United Habis-habisan Lawan Manchester City
Andre Onana memastikan Manchester United akan habis-habisan saat melawan Manchester City di Final Piala FA 2023-2024 (Foto: Reuters/Carl Recine)
A
A
A

MANCHESTER - Kiper Manchester United, Andre Onana, memastikan timnya akan berjuang hingga akhir demi meraih gelar Piala FA 2023-2024. Ia menilai gelar Piala FA sangat pantas untuk membayar lunas dukungan para penggemar setia.

Man United mengakhiri Liga Inggris 2023-2024 di posisi ke delapan dengan mengumpulkan 60 poin dari 38 pertandingan. The Red Devils gagal otomatis tampil di kompetisi Eropa musim depan.

Manchester United menang 3-2 atas Newcastle United di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters/Molly Darlington)

Kendati demikian, Man United memiliki satu kesempatan dengan syarat menjadi juara Piala FA musim ini. Namun, Onana dan kawan-kawan harus bisa mengalahkan Manchester City di babak final yang berlangsung di Stadion Wembley, Sabtu 25 Mei 2024 pukul 21.00 WIB.

Onana ingin para pemain Man United bekerja keras dan bermain menekan saat melawan sang rival sekota. Ia menjelaskan Piala FA adalah pertandingan penting sehingga semua pemain harus memikirkan cara untuk bisa mendapatkan kemenangan.

"Kami harus terus bekerja keras, terus menekan. Pertandingan yang sangat penting telah menanti kami, bagi klub, bagi para pendukung, bagi saya dan rekan-rekan setim, sebuah final yang penting, jadi sekarang kami harus memikirkannya," kata Onana dikutip dari Tribal Football, Rabu (22/5/2024).

Kiper berpaspor Kamerun itu berharap Man United tampil dengan kekuatan penuh di babak final Piala FA 2023-2024 karena bakal menjalani pertandingan sangat sulit. Ia memastikan timnya bakal berjuang hingga akhir untuk memberikan gelar kepada para penggemar yang setia memberikan dukungan.

Halaman:
1 2
      
