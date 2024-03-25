Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Kiper Kelas Dunia yang Jadi Korban Ganasnya Lemparan Maut Pratama Arhan, Nomor 1 Mirip Andre Onana!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |08:54 WIB
3 Kiper Kelas Dunia yang Jadi Korban Ganasnya Lemparan Maut Pratama Arhan, Nomor 1 Mirip Andre Onana!
Berikut 3 kiper kelas dunia yang menjadi korban ganasnya lemparan maut Pratama Arhan. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 kiper kelas dunia yang menjadi korban lemparan maut Pratama Arhan akan diulas Okezone. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong memiliki banyak cara untuk membobol gawang lawan.

Ketika serangan lewat bawah mengalami deadlock, Shin Tae-yong biasanya mengandalkan sosok Pratama Arhan. Fullback kiri asal Blora, Jawa Tengah, itu dikenal memiliki kelebihan dalam melepaskan lemparan ke dalam.

Tak jarang, hasil lemparan Pratama Arhan menghasilkan gol untuk Timnas Indonesia. Sejumlah kiper kelas dunia pun pernah menjadi korban ganasnya lemparan maut suami dari Azizah Salsha tersebut. Siapa saja?

Berikut 3 kiper kelas dunia yang menjadi korban lemparan maut Pratama Arhan:

3. Tyrick Bodak

Tyrick Bodak

Tyrick Bodak saat ini memperkuat tim Cambuur U-21. Performa apik di klub membuat kiper 22 tahun ini tiga kali mencatatkan caps bersama Timnas Curacao, yang mana dua di antaranya saat bersua Timnas Indonesia pada September 2022.

Di pertemuan pertama yang berlangsung 24 September 2022, lemparan Pratama Arhan meluncur mulus ke kotak penalti Curacao. Tanpa ampun, bola tersebut berhasil ditanduk kapten Timnas Indonesia, Fachruddin Aryanto, sehingga masuk ke gawang Curacao.

Gol Fachruddin membuat Timnas Indonesia berbalik unggul 2-1 atas Curacao. Singkat kata, Timnas Indonesia menang 3-2 atas sang lawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193564/john_herdman_lebih_dulu_belajar_budaya_lokal_sebelum_melatih_timnas_indonesia_fifacom-ZiEs_large.jpg
Ikuti Shin Tae-yong, John Herdman Pelajari Budaya Lokal Sebelum Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/45/3193562/john_herdman_berpotensi_panggil_pascal_struijk_ke_timnas_indonesia_fifacom-lCw7_large.jpg
John Herdman Bahagia, Calon Pemain Termahal Timnas Indonesia Sepanjang Sejarah Cetak Assist di Liga Inggris 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193545/john_herdman_akan_datang_ke_indonesia_pada_minggu_11_januari_2026-hlFr_large.jpg
John Herdman Datang 11 Januari 2026, Bawa 1 Staf Pelatih ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193540/pelatih_timnas_indonesia_john_herdman_dinilai_bisa_hentikan_dominasi_vietnam_di_asia_tenggara_pssi-4oIK_large.jpg
Media Vietnam: Timnas Indonesia Ingin Geser Dominasi Vietnam Lewat John Herdman!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662673/hasil-lengkap-liga-inggris-arsenal-start-mulus-sikat-bournemouth-32-gga.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Arsenal Start Mulus, Sikat Bournemouth 3-2Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/striker_muda_real_madrid_gonzalo_garcia.jpg
Hasil Lengkap Liga Spanyol: Real Madrid Bantai Betis, Atletico Ditahan Sociedad
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement