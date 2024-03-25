3 Kiper Kelas Dunia yang Jadi Korban Ganasnya Lemparan Maut Pratama Arhan, Nomor 1 Mirip Andre Onana!

Berikut 3 kiper kelas dunia yang menjadi korban ganasnya lemparan maut Pratama Arhan. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 3 kiper kelas dunia yang menjadi korban lemparan maut Pratama Arhan akan diulas Okezone. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong memiliki banyak cara untuk membobol gawang lawan.

Ketika serangan lewat bawah mengalami deadlock, Shin Tae-yong biasanya mengandalkan sosok Pratama Arhan. Fullback kiri asal Blora, Jawa Tengah, itu dikenal memiliki kelebihan dalam melepaskan lemparan ke dalam.

Tak jarang, hasil lemparan Pratama Arhan menghasilkan gol untuk Timnas Indonesia. Sejumlah kiper kelas dunia pun pernah menjadi korban ganasnya lemparan maut suami dari Azizah Salsha tersebut. Siapa saja?

Berikut 3 kiper kelas dunia yang menjadi korban lemparan maut Pratama Arhan:

3. Tyrick Bodak





Tyrick Bodak saat ini memperkuat tim Cambuur U-21. Performa apik di klub membuat kiper 22 tahun ini tiga kali mencatatkan caps bersama Timnas Curacao, yang mana dua di antaranya saat bersua Timnas Indonesia pada September 2022.

Di pertemuan pertama yang berlangsung 24 September 2022, lemparan Pratama Arhan meluncur mulus ke kotak penalti Curacao. Tanpa ampun, bola tersebut berhasil ditanduk kapten Timnas Indonesia, Fachruddin Aryanto, sehingga masuk ke gawang Curacao.

Gol Fachruddin membuat Timnas Indonesia berbalik unggul 2-1 atas Curacao. Singkat kata, Timnas Indonesia menang 3-2 atas sang lawan.