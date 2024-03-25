Wasit Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Hanoi Pernah Pimpin Laga Liga 1 hingga Bikin Kontroversi di Piala Asia 2023

HANOI - Wasit Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Hanoi pernah pimpin laga Liga 1 hingga bikin kontroversi pada Piala Asia 2023. Sosok tersebut adalah Alireza Faghani.

Laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia akan digelar di Stadion My Dinh, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.30 WIB. Itu merupakan pertemuan kedua dalam matchday empat Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sebelum pertandingan, sosok yang wasit yang bertugas, yakni Alireza Faghani, menjadi sorotan. Sebab, pengadil asal Iran itu ternyata memiliki segudang pengalaman di ajang-ajang FIFA.

Bahkan, Faghani sempat memimpin laga-laga di Liga 1 2017-2018. Hal itu terjadi setelah PSSI memutuskan untuk melibatkan wasit asing demi menambah kualitas kompetisi.

Sayangnya, Faghani juga pernah bikin kontroversi di Piala Asia 2023. Ia mengusir pemain Timnas Irak Aymen Hussein pada laga melawan Timnas Yordania di 16 besar.

Ketika itu, Faghani menghadiahi Aymen dengan kartu kuning kedua lantaran selebrasi yang dinilai provokatif kepada suporter Yordania. Hal tersebut sempat memicu perdebatan lantaran perayaan gol itu disebut multitafsir.