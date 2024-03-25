Media Vietnam Sindir Timnas Indonesia yang Menang Beruntun atas Timnas Vietnam: Mainnya Biasa, Cenderung Inferior!

MEDIA Vietnam, Soha, menyindir Timnas Indonesia yang menang beruntun atas Timnas Vietnam. Menurut mereka, permainan skuad Garuda biasa saja dan cenderung inferior.

Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam kembali berjumpa pada matchday tiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUBGK), Senayan, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Tim Merah Putih berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0 berkat gol tunggal Egy Maulana Vikri (52'). Itu menjadi kemenangan kedua beruntun atas The Golden Star Warriors setelah di fase grup Piala Asia 2023 dengan skor serupa pada 19 Januari 2024 di Qatar.

Akan tetapi, Soha tampak tidak terkesan dengan kemenangan Indonesia itu. Menurut mereka, anak asuh Shin Tae-yong bermain biasa saja dan cenderung inferior meski bertindak sebagai tuan rumah.

"Timnas Indonesia tidak lebih kuat dari Vietnam, tetapi para pemain dan pelatihnya tahu bagaimana memanfaatkan kelengahan pelatih Philippe Troussier serta anak buahnya," ulas media tersebut, dikutip pada Senin (25/3/2024).

"Indonesia tidak menekan seperti pertandingan sebelumnya, di mana pemain Vietnam mengambil inisiatif, tetapi lawan bertahan sepanjang babak pertama," imbuh ulasan tersebut.