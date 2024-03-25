Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sindir Timnas Indonesia yang Menang Beruntun atas Timnas Vietnam: Mainnya Biasa, Cenderung Inferior!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |05:50 WIB
Media Vietnam Sindir Timnas Indonesia yang Menang Beruntun atas Timnas Vietnam: Mainnya Biasa, Cenderung Inferior!
Media Vietnam menyindir kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha, menyindir Timnas Indonesia yang menang beruntun atas Timnas Vietnam. Menurut mereka, permainan skuad Garuda biasa saja dan cenderung inferior.

Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam kembali berjumpa pada matchday tiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUBGK), Senayan, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024 malam WIB.

Egy Maulana Vikri mencetak gol kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Vietnam (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Tim Merah Putih berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0 berkat gol tunggal Egy Maulana Vikri (52'). Itu menjadi kemenangan kedua beruntun atas The Golden Star Warriors setelah di fase grup Piala Asia 2023 dengan skor serupa pada 19 Januari 2024 di Qatar.

Akan tetapi, Soha tampak tidak terkesan dengan kemenangan Indonesia itu. Menurut mereka, anak asuh Shin Tae-yong bermain biasa saja dan cenderung inferior meski bertindak sebagai tuan rumah.

"Timnas Indonesia tidak lebih kuat dari Vietnam, tetapi para pemain dan pelatihnya tahu bagaimana memanfaatkan kelengahan pelatih Philippe Troussier serta anak buahnya," ulas media tersebut, dikutip pada Senin (25/3/2024).

"Indonesia tidak menekan seperti pertandingan sebelumnya, di mana pemain Vietnam mengambil inisiatif, tetapi lawan bertahan sepanjang babak pertama," imbuh ulasan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662441/erspo-perkuat-identitas-dari-timnas-indonesia-ke-ekosistem-olahraga-dan-lifestyle-bjm.webp
Erspo Perkuat Identitas: Dari Timnas Indonesia ke Ekosistem Olahraga dan Lifestyle
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/john_herdman_dikabarkan_bakal_segera_menjadi_pelat.jpg
John Herdman Datang Tak Sendiri, Asisten Pelatih Ikut Diboyong ke Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement