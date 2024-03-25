Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

8 Negara Bisa Dipastikan Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 Pekan Ini, Ada Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |04:59 WIB
8 Negara Bisa Dipastikan Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 Pekan Ini, Ada Timnas Indonesia?
Timnas Indonesia masih perlu tenaga ekstra untuk lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2027. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 8 negara dapat dipastikan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2027 pada pekan ini. Apakah ada Timnas Indonesia di dalamnya?

Babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang juga sekaligus babak Kualifikasi Piala Asia 2027 sudah merampungkan matchday ketiga. Setelah masing-masing tim melakoni tiga pertandingan, ada delapan negara yang selangkah lagi melaju ke babak selanjutnya, plus putaran final Piala Asia 2027.

Timnas Qatar selangkah lagi lolos ke babak ketiga dan putaran final Piala Asia 2027. (Foto: REUTERS)

(Timnas Qatar selangkah lagi lolos ke babak ketiga dan putaran final Piala Asia 2027. (Foto: REUTERS)

Mereka ialah Qatar (Grup A), Jepang (Grup B), Iran (Grup E), Uzbekistan (Grup E), Irak (Grup F), Arab Saudi (Grup G), Uni Emirat Arab (Grup H), dan Australia (Grup I). Kemenangan di matchday keempat yang berlangsung pada Selasa, 26 Maret 2024 malam WIB hingga Rabu 27 Maret 2024 dini hari WIB membuat mereka dipastikan takkan tergeser dari dua besar.

Sekadar diketahui, tim yang lolos ke babak selanjutnya merupakan tim yang finis di posisi satu dan dua Grup A-I. Sejauh ini, tim-tim yang disebutkan di atas tampil superior.

Qatar, Jepang, Irak, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Australia menyapu bersih tiga laga dengan kemenangan. Sementara itu, Iran dan Uzbekistan mengemas tujuh angka dari tiga pertandingan.

Sesuai jadwal, Qatar akan melawat ke markas Kuwait pekan ini. Selanjutnya, Jepang bertandang ke markas Korea Utara, Uzbekistan menjamu Hong Kong, Iran terbang ke Turkmenistan, Irak bersua Filipina di kandang lawan, Arab Saudi menantang Tajikistan, UEA bentrok Yaman dan Australia menantang tuan rumah Lebanon.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193564/john_herdman_lebih_dulu_belajar_budaya_lokal_sebelum_melatih_timnas_indonesia_fifacom-ZiEs_large.jpg
Ikuti Shin Tae-yong, John Herdman Pelajari Budaya Lokal Sebelum Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/45/3193562/john_herdman_berpotensi_panggil_pascal_struijk_ke_timnas_indonesia_fifacom-lCw7_large.jpg
John Herdman Bahagia, Calon Pemain Termahal Timnas Indonesia Sepanjang Sejarah Cetak Assist di Liga Inggris 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193545/john_herdman_akan_datang_ke_indonesia_pada_minggu_11_januari_2026-hlFr_large.jpg
John Herdman Datang 11 Januari 2026, Bawa 1 Staf Pelatih ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/51/3193540/pelatih_timnas_indonesia_john_herdman_dinilai_bisa_hentikan_dominasi_vietnam_di_asia_tenggara_pssi-4oIK_large.jpg
Media Vietnam: Timnas Indonesia Ingin Geser Dominasi Vietnam Lewat John Herdman!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662545/hoax-pengakuan-wni-jadi-art-cristiano-ronaldo-digaji-rp97-juta-perbulan-mkw.webp
Hoax Pengakuan WNI Jadi ART Cristiano Ronaldo Digaji Rp97 Juta Perbulan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/gelandang_chelsea_enzo_fernandez_merayakan_golnya.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Dramatis! Man City vs Chelsea dan Fulham Kontra Liverpool Tanpa Pemenang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement