Liverpool Babak Belur Dihajar Atalanta, Gian Piero Gasperini: Kami Cetak Sejarah!

LIVERPOOL - Atalanta secara luar biasa mampu mempermalukan Liverpool di Stadion Anfield dalam pertandingan leg I perempatfinal Liga Europa 2023-2024, Jumat (13/4/2024) dini hari WIB. Bagi pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini, kemenangan 3-0 yang diraih atas Liverpool menjadi sebuah sejarah baru untuk klub asuhannya tersebut.

Gian Piero Gasperini mengatakan tidak menyangkan timnya mampu mempermalukan The Reds -julukan Liverpool di kandangnya. Dis nilai itu merupakan capaian cukup luar biasa saat ini.

“Ini sebenarnya hasil yang luar biasa dan penting, jelas bagi Atalanta, untuk sejarahnya, untuk semua fans yang datang ke sini dengan antusiasme yang luar biasa, dengan kehadiran klub di sini," ucap Gian Piero Gasperini dilansir dari Tuttomercato, Jumat (12/4/2024).

Pelatih berusia 66 tahun itu mengatakan timnya memang sangat antusias dapat berjumpa Liverpool. Dia pastikan Atalanta sejak awal laga tidak gentar dengan nama besar tim asal Inggris itu.

"Memainkan perempat final di Liverpool, di Liga Europa, itu adalah pencapaian yang luar biasa, sebuah kebanggaan yang luar biasa," ucapnya.