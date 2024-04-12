Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Liverpool Babak Belur Dihajar Atalanta, Gian Piero Gasperini: Kami Cetak Sejarah!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |14:57 WIB
Liverpool Babak Belur Dihajar Atalanta, Gian Piero Gasperini: Kami Cetak Sejarah!
Pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL - Atalanta secara luar biasa mampu mempermalukan Liverpool di Stadion Anfield dalam pertandingan leg I perempatfinal Liga Europa 2023-2024, Jumat (13/4/2024) dini hari WIB. Bagi pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini, kemenangan 3-0 yang diraih atas Liverpool menjadi sebuah sejarah baru untuk klub asuhannya tersebut.

Gian Piero Gasperini mengatakan tidak menyangkan timnya mampu mempermalukan The Reds -julukan Liverpool di kandangnya. Dis nilai itu merupakan capaian cukup luar biasa saat ini.

“Ini sebenarnya hasil yang luar biasa dan penting, jelas bagi Atalanta, untuk sejarahnya, untuk semua fans yang datang ke sini dengan antusiasme yang luar biasa, dengan kehadiran klub di sini," ucap Gian Piero Gasperini dilansir dari Tuttomercato, Jumat (12/4/2024).

Pelatih berusia 66 tahun itu mengatakan timnya memang sangat antusias dapat berjumpa Liverpool. Dia pastikan Atalanta sejak awal laga tidak gentar dengan nama besar tim asal Inggris itu.

Liverpool vs Atalanta

"Memainkan perempat final di Liverpool, di Liga Europa, itu adalah pencapaian yang luar biasa, sebuah kebanggaan yang luar biasa," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012281/ademola-lookman-senang-bukan-main-usai-bawa-atalanta-juara-liga-europa-2023-2024-0U8Hyp67Fo.JPG
Ademola Lookman Senang Bukan Main Usai Bawa Atalanta Juara Liga Europa 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012259/penantian-25-tahun-atalanta-siap-berpesta-usai-juarai-liga-europa-2023-2024-CDJTpNZGj2.jpeg
Penantian 25 Tahun, Atalanta Siap Berpesta Usai Juarai Liga Europa 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012110/bayer-leverkusen-gagal-juara-liga-europa-2023-2024-xabi-alonso-akui-atalanta-main-lebih-baik-q30niTX4bH.JPG
Bayer Leverkusen Gagal Juara Liga Europa 2023-2024, Xabi Alonso Akui Atalanta Main Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/51/3012099/final-liga-europa-2023-2024-gian-piero-gasperini-ungkap-kunci-atalanta-hentikan-rentetan-tak-terkalahkan-bayer-leverkusen-HhWRHuxqW5.JPG
Final Liga Europa 2023-2024: Gian Piero Gasperini Ungkap Kunci Atalanta Hentikan Rentetan Tak Terkalahkan Bayer Leverkusen
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/21/11/1635035/erick-thohir-masih-enggan-bicara-sosok-pelatih-baru-timnas-indonesia-yyr.jpg
Erick Thohir Masih Enggan Bicara Sosok Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/persib_bandung_pesta_gol_3_0_atas_psbs_biak_dalam.jpg
Resmi! Jadwal Malut United vs Persib Bandung Ditunda 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement