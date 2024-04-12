Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Liverpool Dikalahkan Atalanta 0-3 di Liga Europa 2023-2024, Jurgen Klopp Akui The Reds Main Buruk

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |13:26 WIB
Liverpool Dikalahkan Atalanta 0-3 di Liga Europa 2023-2024, Jurgen Klopp Akui The Reds Main Buruk
Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL - Jurgen Klopp mengakui Liverpool bermain sangat buruk saat dikalahkan Atalanta di leg pertama perempatfinal Liga Europa 2023-2024. Bermain di markas sendiri, Anfield, Liverpool justru takluk dengan skor telak 0-3.

Jurgen Klopp mengatakan permainan The Reds -julukan Liverpool- jauh dari harapannya meskipun sudah bersiap diri menjamu tim lawan. Dia nilai tim asuhannya tidak mampu meladeni permainan Atalanta dalam laga tersebut.

"Kami memainkan pertandingan yang buruk. Kami pantas kalah dan harus merasakannya sekarang," kata Jurgen Klopp dilansir dari laman Liverpool, Jumat (12/4/2024).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan Atalanta memang tampil dengan kepercayaan diri tinggi dan skema bermain yang cukup matang. Kondisi itu sangat menyulitkan Liverpool untuk bisa memberikan perlawanan ketat.

"Atalanta menyebabkan banyak masalah bagi tim dengan cara mereka bertahan. Mereka memenangkan bola dan memainkan man-marking di seluruh lapangan," ucapnya.

Jurgen Klopp mengatakan sebenarnya jika Liverpool dalam performa terbaik dapag meladeni permainan tim asal Italia itu dan punya kans meraih kemenangan. Namun, hal tersebut tidak terjadi sepanjang 90 menit permainan.

