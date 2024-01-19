Kisah Unik Filippo Inzaghi, Pemain Legenda AC Milan yang Disebut Sir Alex Ferguson Terlahir Offside

KISAH unik Filippo Inzaghi, pemain legenda AC Milan yang disebut Sir Alex Ferguson terlahir offside, akan dibahas Okezone. Sebab, sang penyerang memang selicin belut di pertahanan lawan.

Inzaghi merupakan salah satu penyerang tajam yang dimiliki Italia. Pria yang kini menjadi pelatih Salernitana itu mengoleksi total 288 gol dan 46 assist dari 624 pertandingan di semua kompetisi pada level klub.

Sementara itu, Inzaghi membukukan 25 gol dalam 57 laga di semua kompetisi bagi Timnas Italia. Catatan itu membuatnya dihormati sebagai salah satu attacante terbaik Eropa.

Namun, jangan bayangkan Inzaghi punya kemampuan layaknya striker-striker papan atas. Pria kelahiran Piacenza itu tak punya tendangan gledek, lari kencang, atau gocekan maut.

Inzaghi hanya mengandalkan insting dan kemampuan penyelesaian akhir yang luar biasa. Satu-satunya atribut spesial yang dimiliki adalah keahlian lolos dari jebakan offside!

Super Pippo memang lebih banyak beroperasi di wilayah pertahanan lawan. Alhasil, Inzaghi kerap terkena jebakan offside meski ratusan kali juga lolos dari perangkap lawan.