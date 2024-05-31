Dukung Thiago Motta Latih Juventus, Gianluigi Buffon: Dia Punya Sesuatu yang Istimewa

TURIN – Juventus dikabarkan akan menunjuk Thiago Motta sebagai pelatih anyar di musim 2024-2025. Menanggapi hal tersebut, legenda Juventus, Gianluigi Buffon pun mendukung rumor itu karena merasa Motta memiliki sesuatu yang Istimewa yang berguna untuk Bianconeri –julukan Juventus.

Seperti diketahui, Juventus memecat Massimiliano Allegri belum lama ini meski sukses membawa mereka juara Coppa Italia 2023-2024. Namun, sampai saat ini Juventus belum secara resmi mengumumkan penggantinya.

Kendati demikian, media-media Italia telah melaporkan bahwa Thiago Motta bakal segera ditunjuk sebagai pelatih anyar Bianconeri. Kemungkinan besar dia akan menandatangani kontraknya pada pekan ini.

Buffon pun tak meragukan kualitas yang dimiliki Motta untuk membawa kesuksesan ke klub raksasa Turin itu. Kata dia, pelatih berusia 41 tahun itu punya sesuatu yang Istimewa.

“Juve mungkin mencoba memberikan semangat baru ke dalam proyek ambisius dan menurut saya mereka memiliki keberanian untuk mengambil risiko,” kata Buffon dilansir dari Football Italia, Jumat (31/5/2024).

“Saya melihat ini sebagai risiko yang sudah diperhitungkan. Mengingat apa yang telah ditunjukkannya selama ini dalam kariernya, Thiago Motta membuktikan dirinya memiliki sesuatu yang istimewa. Menurut saya, bahkan sebelum Bologna, itu adalah sebuah mahakarya kecil di Spezia,” imbuhnya.