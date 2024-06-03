Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?

PEMAIN Timnas Indonesia, Jay Idzes, mendapat jaminan takkan didepak Venezia FC jelang Serie A 2024-2025? Jay Idzes baru saja membantu sang klub, Venezia FC, promosi ke Serie A 2024-2025.

Venezia FC memastikan promosi ke kasta teratas sepakbola Italia setelah menang agregat 1-0 atas Cremonese di final playoff yang berlangsung dini hari tadi. Klub kebanggaan kota Venice itu menyusul dua klub Serie B lain yang lebih dulu memastikan tempat di Serie A musim depan, yakni Parma dan Como 1907.

(Venezia FC promosi ke Serie A. (Foto: Instagram/@veneziafc)

Sepanjang Serie B 2023-2024, Jay Idzes tampil dalam 25 pertandingan dengan koleksi tiga gol. Raihan tiga gol masuk kategori tinggi, mengingat pesepakbola bertinggi badan 190 sentimeter ini memiliki posisi asli sebagai bek tengah.

Jumlah laga yang dimainkan Jay Idzes sebenarnya dapat lebih banyak lagi. Sayangnya, Jay Idzes sempat mengalami masalah paru hingga absen membela Venezia dari akhir Oktober 2023 sampai awal Februari 2024.

Meski memberikan kontribusi penting atas promosinya Venezia FC ke Serie A 2024-2025, banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang khawatir terkait masa depan Jay Idzes. Ditakutkan karena adanya aturan di Serie A, yang mana setiap klub cuma diizinkan mendaftarkan tiga pemain non Uni Eropa, Jay Idzes bakal terdepak dari skuad Venezia FC.

Sekadar diketahui, sejak Desember 2023, Jay Idzes tak lagi memegang paspor Uni Eropa (Belanda). Sejak Desember 2023, Jay Idzes berstatus pemain non Uni Eropa karena memegang paspor Indonesia.