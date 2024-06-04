Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA LIGA ITALIA

Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |17:41 WIB
Jay Idzes merayakan keberhasilan Venezia FC promosi ke Serie A bersama WNI di Italia. (Foto: Instagram/@okeddeev)
BARENG Warga Negara Indonesia (WNI) di Italia, Jay Idzes merayakan promosinya Venezia FC ke Serie A 2024-2025. Mengutip dari akun Instagram WNI di Italia, @okeddeev, terlihat Jay Idzes berposes bersama para WNI di Kota Venezia, Italia.

Bek bertinggi badan 190 sentimeter itu pun bergaya di depan bendera Indonesia. Jay Idzes pun terlihat melepaskan senyum bahagia ketika bergaya dengan WNI yang lain.

Jay Idzes bersama WNI di Italia. (Foto: Instagram/okeddeev)

(Jay Idzes bersama WNI di Italia merayakan keberhasilan Venezia FC promosi ke Serie A 2024-2025, (Foto: Instagram/okeddeev)

"Merayakan bang Jay dan tim ke Serie A. Kata Idzes, “Satu…Dua…Tiga…” cis,” tulis akun @okeddeev, sambil menampilkan foto mereka bersama Jay Idzes.

Venezia FC baru saja memastikan tiket promosi ke Serie A 2024-2025. Tiket promosi didapatkan setelah Venezia FC menang agregat 1-0 atas Cremonese di final playoff promosi.

Setelah memastikan tiket promosi, para pemain Venezia FC bersantai di Kota Venezia, Italia. Mereka berkeliling menggunakan perahu melewati kanal yang ada di kota tersebut.

Sekarang, para pemain Venezia FC akan menjalani liburan atau membela tim nasional masing-masing. Setelah itu pada awal Juli 2024, mereka harus kembali ke markas Venezia FC.

Halaman:
1 2
      
