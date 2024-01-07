Liga Italia 2023-2024: Filippo Inzaghi Siap Bikin Juventus Menderita di Markas Salernitana

SALERNO - Pelatih Salernitana, Filippo Inzaghi siap tunjukan betapa mengerikannya Arechi Stadium. Sebab, Salernitana mampu membuat Lazio dan AC Milan tak bisa mendapatkan kemenangan.

Salernitana akan menghadapi Juventus di pertandingan ke-19 Liga Italia 2023/2024. Laga tersebut akan berlangsung di Arechi Stadium, Senin (8/1/2024) pukul 00.00 WIB.

I Granata -julukan Salernitana- tak diunggulkan untuk mendapatkan kemenangan, meski tampil di depan penggemar sendiri. Sebab, Salernitana dalam lima laga terakhir hanya mampu meraih satu kemenangan, satu imbang dan tiga kekalahan.

Selain itu, Salernitana sedang berada di posisi dasar klasemen sementara dengan 12 poin dari 18 laga. Sedangkan, Juventus menempati posisi runner-up usai mengumpulkan 43 angka.

Meski tak diunggulkan untuk mendapatkan kemenangan, tetapi Filippo Inzaghi mengatakan dalam dua laga terakhir Salernitana mampu mengalahkan Hellas Verona dan menahan imbang AC Milan. Meski Juventus memiliki pemain lebih berkualitas, tetapi ia berharap Bianconeri -julukan Juventus- tidak dalam hari keberuntungannya saat bertandang ke Salerno.

"Kami berhasil meraih empat poin dalam dua pertandingan terakhir dan semua ini harus memberi kami keberanian dan antusiasme untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kami semua mengetahui kekuatan Juventus, besok kami membutuhkan hasil pertandingan yang sempurna dan berharap mereka tidak berada dalam salah satu hari terbaik," kata Filippo Inzaghi dikutip dari Tuttomercato, Minggu (7/1/2024).