Jelang Juventus vs Salernitana, Massimiliano Allegri Khawatirkan I Granata yang Tengah Naik Daun

TURIN - Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri meminta kepada anak buahnya untuk tak meremehkan Salernitana jelang kedua tim bentrok di 16 besar Coppa Italia 2023-2024, pada Jumat 5 Januari 2024 dini hari WIB. Pasalnya Allegri mengkhawatirkan kejutan yang diberikan tim berjuluk I Granata tersebut yang memang tengah naik daun.

Allegri memberikan penilaian itu setelah Salernitana di laga terakhirnya menaklukkan tuan rumah Hellas Verona dengan skor 1-0 pada lanjutan Liga Italia 2023-2024. Di sisi lain, Juventus juga sukses meraih kemenangan dengan skor identik, yakni 1-0 atas AS Roma.

“Besok kami menghadapi tim yang sedang naik daun. Salernitana mengalahkan Verona di laga tandang dan bermain dengan baik, jadi kita tidak boleh meremehkan mereka," tegas Allegri, mengutip dari laman resmi Juventus, Kamis (4/1/2024).

Bahkan, Allegri memprediksi bahwa Bianconeri -julukan Juventus- akan kesulitan untuk menjungkalkan Salernitana. Karena itu, dia ingin anak asuhnya fokus untuk menantang I Granata sebelum kembali bertemu di Liga Italia 2023-2024 pada akhir pekan nanti.

"Selalu sulit untuk memenangkan pertandingan. Semakin jauh Anda melangkah, semakin kecil margin kesalahannya, jadi kami harus pandai dalam hal itu," jelas Allegri.

"Kami akan menghadapi mereka sekali lagi pada hari Minggu (di Liga Italia), namun saat ini kami fokus pada piala (Coppa Italia). Ketika pertandingan ini selesai, kami akan mengalihkan perhatian kami ke liga," katanya lagi.