HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadi Incaran Manchester United, Adrien Rabiot Kemungkinan Bertahan di Juventus

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |08:33 WIB
TURIN - Pakar Bursa Transfer Italia, Giocondo Martorelli, mengomentari rumor ketertarikan Manchester United pada gelandang Juventus, Adrien Rabiot. Dia menilai sang pemain kemungkinan besar tak tertarik untuk hengkang.

Sebagaimana diketahui, Rabiot kontraknya akan usai pada Juni 2024. Jadi, segala kemungkinan terjadi untuk pemain itu terkait masa depannya bersama Juventus.

Giocondo Martorelli mengatakan Juventus dapat tampil di Liga Champions akan membuat Rabiot bergairah bertahan. Sebab, pemain itu ingin membawa timnya dapat bersaing.

"Dengan Juventus partisipasi di Liga Champions, dia akan semakin terdorong untuk bertahan," kata Giocondo Martorelli dilansir dari Tuttomercato, Kamis (4/1/2023).

Dia mengatakan sejauh ini belum ada tawaran yang menggoda Rabiot. Jadi, pilihan terbaik pemain itu memang adalah bertahan bersama Juventus.

"Rabiot memberi sinyal. Tawaran yang diharapkannya (yang sesuai) tidak kunjung datang dan ia memutuskan bertahan di Juventus," katanya.

Halaman:
1 2
      
