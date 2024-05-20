Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bristol Rovers Tertarik Kembali Datangkan Elkan Baggott

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |05:02 WIB
Bristol Rovers Tertarik Kembali Datangkan Elkan Baggott
Bristol Rovers tak tutup kemungkinan kembali datangkan Elkan Baggott (Foto: Instagram/Elkan Baggott)
BRISTOL – Pelatih Bristol Rovers, Matt Taylor, bicara mengenai transfer di musim panas mendatang. Taylor mengatakan timnya tertarik untuk mendatangkan kembali pemain yang pernah dipinjamnya, termasuk Elkan Baggott.

Sebagaimana diketahui, Elkan saat ini sudah merapat kembali ke Ipswich Town setelah dipinjamkan ke Bristol Rovers. Bek berpostur jangkung itu bisa dibilang merupakan salah satu pemain pinjaman yang tampil ciamik bersama The Pirates -julukan Bristol Rovers.

Bek Timnas Indonesia itu tampil sebanyak 14 kali dan mengemas satu gol bersama Bristol Rovers. Elkan juga telah mengantarkan The Pirates menutup kompetisi League One musim ini dengan duduk di posisi 15.

Pencapaian itu tak luput dari andil pemain yang dipinjam Bristol Rovers. Terdapat enam pemain pinjaman termasuk Elkan yang memperkuat The Pirates di musim kemarin. Lima lainnya adalah Tristan Crama, Harvey Vale, Harry Vaughan, dan Brandon Aguilera.

Taylor pun mengakui para pemain pinjaman memberikan dampak positif semasa berseragam Bristol Rovers. Tak terkecuali Elkan yang terbukti mampu tampil ciamik setelah jarang mendapat menit bermain bersama tim-tim sebelumnya.

“Setiap pemain pinjaman mungkin telah menunjukkan seberapa baik mereka pada tahap yang berbeda tetapi Anda tidak pernah mendapatkan konsistensi dengan pemain muda, terutama, mayoritas, pada pinjaman pertama mereka,” kata Taylor, dilansir dari Bristol Post, Minggu (19/5/2024).

