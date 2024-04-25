Hasil Atalanta vs Fiorentina di Leg II Semifinal Coppa Italia 2023-2024: Menang 4-1, La Dea Tantang Juventus di Final

Atalanta lolos ke final Coppa Italia 2023-2024 usai menang 4-1 atas Fiorentina di leg II semifinal. (Foto: Reuters)

BERGAMO – Atalanta berhasil menang 4-1 atas Fiorentina di leg II semifinal Coppa Italia 2023-2024, pada Kamis (25/4/2024) dini hari WIB. Bermain di di Stadion Atleti Azzurri d’Italia, Bergamo, tim berjuluk La Dea itu pun memastikan diri lolos ke babak final.

Ya, Atalanta dipastikan menyusul Juventus yang sudah lebih dulu ke final Coppa Italia 2023-2024 usai menyingkirkan Lazio dengan agregat 3-2. Sementara Atalanta sendiri lolos ke final berkat kemenangan agregat 4-2 atas Fiorentina.

Pada leg I, Atalanta kalah 0-1 di markas Fiorentina. Kini bermain di hadapan pendukung sendirio Atalanta dapat membalikkan keadaan dan menang 4-1 untuk lolos ke final Coppa Italia 2023-2024.

Final Coppa Italia 2023-2024 antara Atalanta vs Juventus pun akan dimainkan di Stadion Olimpico, Roma, pada 16 Mei 2024.

Jalannya Pertandingan





Sadar tengah tertinggal 0-1 sejak leg pertama, Atalanta langsung tancap gas sejak menit pertama. Tak heran, pada menit kedelapan tim tuan rumah langsung unggul lewat gol Teun Koopmeiners.

Skor 1-0 itu bertahan hingga babak pertama berakhir. Lalu, kejutan terjadi di menit 68 karena Fiorentina melalui Lucas Martinez membuat skor sama kuat 1-1.