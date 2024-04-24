Curhat Merana Allegri Usai Juventus Lolos ke Final Coppa Italia 2023-2024 meski Kalah dari Lazio: Laga Penuh Penderitaan!

ROMA – Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, curhat usai timnya dipastikan lolos ke final Coppa Italia 2023-2024. Dia mengaku tidak puas hingga menderita di sepanjang laga Lazio vs Juventus dalam leg II semifinal Coppa Italia 2023-2024.

Juventus sebenarnya menelan kekalahan 1-2 dari Lazio pada laga leg II semifinal Coppa Italia 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di markas Lazio, Stadion Olimpico pada Rabu (24/4/2024) dini hari WIB.

Dua gol kemenangan Biancoceleste -julukan Lazio- dicetak lewat brace Tatty Castellanos (12’, 48’). Untungnya, Juventus mampu cetak satu gol lewat Arkadiusz Milik di menit ke-83. Dengan begitu, Si Nyonya Tua sukses memastikan langkahnya ke partai final dengan unggul skor agregat 3-2.

Meski lolos ke partai puncak, Allegri sama sekali tidak puas dengan performa Juventus. Sebab, skuadnya harus kebobolan cepat di masing-masing babak. Kondisi itu menurutnya bisa membuat mental pemain hancur.

“Itu adalah pertandingan yang penuh penderitaan, kami tahu itu akan terjadi, terutama setelah kebobolan langsung dari set play,” kata Allegri, seperti dilansir dari Football Italia, Rabu (24/4/2024).

“Kami mempunyai beberapa peluang lagi melalui Vlahovic dan Bremer, mengambil risiko menyerah menjelang turun minum, namun kami kemudian meningkat secara fisik dan menjalani babak kedua dengan baik. Itu tidak mudah, karena tertinggal di awal babak kedua melalui serangan balik, para pemain ini bisa saja hancur,” sambungnya.

Allgeri sadar jika Juventus menelan kegagalan di laga kontra Lazio akan sangat berdampak pada mental pemainnya. Mengingat, mereka akan menghadapi AC Milan dalam lanjutan Liga Italia yang berlangsung pada Sabtu 27 April 2024.