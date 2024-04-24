Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Curhat Merana Allegri Usai Juventus Lolos ke Final Coppa Italia 2023-2024 meski Kalah dari Lazio: Laga Penuh Penderitaan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |13:05 WIB
Curhat Merana Allegri Usai Juventus Lolos ke Final Coppa Italia 2023-2024 meski Kalah dari Lazio: Laga Penuh Penderitaan!
Laga Lazio vs Juventus di Coppa Italia 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

ROMA – Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, curhat usai timnya dipastikan lolos ke final Coppa Italia 2023-2024. Dia mengaku tidak puas hingga menderita di sepanjang laga Lazio vs Juventus dalam leg II semifinal Coppa Italia 2023-2024.

Juventus sebenarnya menelan kekalahan 1-2 dari Lazio pada laga leg II semifinal Coppa Italia 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di markas Lazio, Stadion Olimpico pada Rabu (24/4/2024) dini hari WIB.

Lazio vs Juventus

Dua gol kemenangan Biancoceleste -julukan Lazio- dicetak lewat brace Tatty Castellanos (12’, 48’). Untungnya, Juventus mampu cetak satu gol lewat Arkadiusz Milik di menit ke-83. Dengan begitu, Si Nyonya Tua sukses memastikan langkahnya ke partai final dengan unggul skor agregat 3-2.

Meski lolos ke partai puncak, Allegri sama sekali tidak puas dengan performa Juventus. Sebab, skuadnya harus kebobolan cepat di masing-masing babak. Kondisi itu menurutnya bisa membuat mental pemain hancur.

“Itu adalah pertandingan yang penuh penderitaan, kami tahu itu akan terjadi, terutama setelah kebobolan langsung dari set play,” kata Allegri, seperti dilansir dari Football Italia, Rabu (24/4/2024).

“Kami mempunyai beberapa peluang lagi melalui Vlahovic dan Bremer, mengambil risiko menyerah menjelang turun minum, namun kami kemudian meningkat secara fisik dan menjalani babak kedua dengan baik. Itu tidak mudah, karena tertinggal di awal babak kedua melalui serangan balik, para pemain ini bisa saja hancur,” sambungnya.

Allgeri sadar jika Juventus menelan kegagalan di laga kontra Lazio akan sangat berdampak pada mental pemainnya. Mengingat, mereka akan menghadapi AC Milan dalam lanjutan Liga Italia yang berlangsung pada Sabtu 27 April 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/47/3009120/massimiliano-allegri-semringah-juventus-juara-coppa-italia-2023-2024-jPAS58CtNk.JPG
Massimiliano Allegri Semringah Juventus Juara Coppa Italia 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/47/3009029/hasil-atalanta-vs-juventus-di-final-coppa-italia-2023-2024-menang-1-0-biancoeri-juara-SmweFmydGW.JPG
Hasil Atalanta vs Juventus di Final Coppa Italia 2023-2024: Menang 1-0, Bianconeri Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/47/3000293/hasil-atalanta-vs-fiorentina-di-leg-ii-semifinal-coppa-italia-2023-2024-menang-4-1-la-dea-tantang-juventus-di-final-XX6qGXXmtp.jpg
Hasil Atalanta vs Fiorentina di Leg II Semifinal Coppa Italia 2023-2024: Menang 4-1, La Dea Tantang Juventus di Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/47/2999787/hasil-lazio-vs-juventus-di-semifinal-coppa-italia-2023-2024-kalah-1-2-bianconeri-tetap-melesat-ke-babak-final-je53FxEcKy.jpg
Hasil Lazio vs Juventus di Semifinal Coppa Italia 2023-2024: Kalah 1-2, Bianconeri Tetap Melesat ke Babak Final!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/51/1639647/janice-tjen-ukir-sejarah-usai-juara-chennai-open-2025-msw.webp
Janice Tjen Ukir Sejarah Usai Juara Chennai Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/16/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Nova Arianto Lebih Girang Lihat Pemain Tembus Timnas Indonesia Senior Ketimbang Sukses Piala Dunia U-17 2025!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement