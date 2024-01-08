Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Babak Pertama Arsenal vs Liverpool: Meski The Gunners Mendominasi, Skor Masih 0-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |00:23 WIB
Hasil Babak Pertama Arsenal vs Liverpool: Meski <i>The Gunners</i> Mendominasi, Skor Masih 0-0
Suasana laga Arsenal vs Liverpool di Piala FA 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON Arsenal harus puas menutup babak pertama kontra Liverpool dengan hasil imbang pada laga putaran ketiga Piala FA 2023-2024, Minggu 7 Januari 2024 malam WIB. Bermain di Stadion Emirates, Arsenal yang sejatinya mendominasi tak bisa berbuat banyak hingga skor 0-0 pun terlihat di akhir babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Arsenal mampu tampil baik. Mereka unggul secara penguasaan bola dan peluang.

Sayangnya, pertahanan Liverpool masih terlalu kuat. Terbukti dari 13 peluang yang diciptakan Arsenal, hanya lima yang benar-benar tepat ke gawang Liverpool.

Itu pun tidak ada yang berhasil menjadi gol. Sedangkan Liverpool sendiri hanya mampu melepaskan dua tembakan, yang nahasnya tidak ada yang shot on goal.

Arsenal vs Liverpool

Arsenal juga menguasai hampir 55 persen penguasaan bola. Namun, semua hal itu tak cukup untuk pasukan Mikel Arteta membobol gawang Liverpool kawalan Alisson Becker.

Tak ayal, skor kacamata menghiasi babak pertama. Menarik tentunya melihat strategi apa yang dipakai Arsenal dan Liverpool untuk menyambut babak kedua nanti.

Telusuri berita bola lainnya
