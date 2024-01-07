Hasil Manchester City vs Huddersfield Town di Piala FA 2023-2024: Pesta Gol 5-0, The Citizens Lolos ke Babak 32 Besar

MANCHESTER – Pesta gol terjadi di Stadion Etihad saat Manchester City menyambut Huddersfield Town di putaran ketiga Piala FA 2023-2024, pada Minggu (7/1/2024) malam WIB. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim berjuluk The Citizens itu tepatnya menang dengan skor telak 5-0 dari tim kasta kedua Liga Inggris tersebut.

Lima gol kemenangan Man City pun dicetak masing-masing oleh Phil Foden (33’, 65’), Julian Alvarez (37’), gol bunuh diri Ben Jackson (58’), dan Jeremy Doku (74’). Dengan hasil kemenangan itu, maka Man City memastikan diri lolos ke 32 besar alias putaran keempat dari Piala FA 2023-2024.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Manchester City langsung mendominasi permainan atas Huddersfield Town. Sebab, tim tuan rumah menggempur pertahanan tim lawan agar dapat unggul lebih dahulu.

The Citizens baru bisa mencetak gol pada menit ke-31, kepastian itu usai Phil Foden dengan tenang menjebol gawang lawan setelah memaksimalkan umpan Julian Alvarez.

Huddersfield Town pun makin terpuruk dalam laga itu. Oleh dikarenakan, Manchester City berhasil mencetak gol kedua lewat Julian Alvarez pada menit ke-37.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Manchester City sementara waktu dapat unggul 2-0 atas Huddersfield Town.