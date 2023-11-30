Hougang United vs Sabah FC: Main 79 Menit, Saddil Ramdani Bantu Pupuskan Harapan PSM Makassar

KALLANG - Pemain Timnas Indonesia Saddil Ramdani tampil 79 menit saat timnya Sabah FC menang 4-1 atas Hougang United di matchday lima Grup H AFC Cup 2023-2024. Kemenangan itu sekaligus memupus harapan PSM Makassar lolos ke semifinal Zona ASEAN AFC Cup 2023-2024.

Sabah FC berhasil unggul lebih dahulu atas Hougang United pada menit ke-16 pada laga di Stadion Jalan Besar, Kallang, Singapura, Jumat (30/11/2023) malam WIB. Kepastian itu usai Naoki Kuriyama mencetak gol bunuh diri ke gawangnya sendiri.

Tim asal Malaysia itu pun makin percaya diri memainkan laga tersebut. Kepastian itu usai menggandakan keunggulan setelah Darren Lok mencetak gol pada menit ke-45.

Hougang United bukan tanpa perlawanan dalam laga itu. Oleh dikarenakan, tim itu pun beberapa kali memberikan ancaman, tetapi belum berbuah manis.

Sabah FC kembali menambah keunggulan dalam laga itu. Kepastian tersebut usai Ramon Machano membobol gawang Hougang United pada menit ke-50.

Laga itu menjadi cukup berat buat Hougang United. Sebab, pemain itu Gary Steven melakukan gol bunuh diri pada menit ke-77.