Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Saddil Ramdani Cedera, Ong Kim Swee: Semoga Dia Segera Pulih Sebelum Laga Macarthur FC vs Sabah FC

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |04:52 WIB
Saddil Ramdani Cedera, Ong Kim Swee: Semoga Dia Segera Pulih Sebelum Laga Macarthur FC vs Sabah FC
Pemain Sabah FC, Saddil Ramdani. (Foto: Instagram/saddilramdanii)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Saddil Ramdani dikabarkan mengalami cedera ringan. Tentu hal itu merupakan kabar buruk mengingat Saddil dibutuhkan oleh timnya, Sabah FC yang akan bertarung melawan klub Australia, Macarthur FC di semifinal Piala AFC 2023-2024 Zona ASEAN.

Kabar baiknya, Saddil kemungkinan masih bisa tampil jika kondisinya mulai membaik. Karena itulah, pelatih Sabah FC, Ong Kim Swee berharap Saddil bisa segera pulih.

Untuk diketahui, Sabah FC akan bertandang ke markas Macarthur FC di Campbelltown Sports Stadium pada Selasa (13/2/2024) mendatang. Persiapan pun sudah mulai dilakukan skuad The Rhinos -julukan Sabah FC- untuk menghadapi tim asal Australia tersebut.

Ong Kim Swee pun bernapas lega karena skuadnya sudah lengkap. Namun, pelatih berusia 54 tahun itu menyampaikan Saddil mengalami cedera ringan. Kendati begitu, dia yakin cedera yang dialami pemain Timnas Indonesia itu akan segera pulih sebelum laga kontra Macarthur FC.

Saddil Ramdani

“Semua pemain sudah kembali berlatih termasuk pemain tim nasional dan kami punya waktu kurang dari seminggu sebelum berangkat ke Sydney,” kata Ong Kim Swee, dikutip dari Harian Metro, Rabu (7/2/2024).

“Saat ini tidak ada pemain yang cedera kecuali Saddil (Ramdani) yang mengalami cedera ringan tapi kami masih punya waktu sebelum hari pertandingan,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/51/2969429/jadwal-siaran-langsung-semifinal-afc-cup-2023-2024-zona-asean-sabah-fc-vs-macarthur-fc-siang-ini-live-di-inews-S4vLpkQ7EI.jpg
Jadwal Siaran Langsung Semifinal AFC Cup 2023-2024 Zona ASEAN Sabah FC vs Macarthur FC Siang Ini, Live di iNews!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/51/2939353/meski-tersingkir-stefano-cugurra-nilai-bali-united-petik-pelajaran-berharga-dari-afc-cup-2023-2024-8pPtwRWwpn.jpg
Meski Tersingkir, Stefano Cugurra Nilai Bali United Petik Pelajaran Berharga dari AFC Cup 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/51/2939565/pesan-yakob-sayuri-ke-saddil-ramdani-usai-psm-makassar-menang-3-1-atas-sabah-fc-sampai-jumpa-di-tc-timnas-indonesia-gL0hqaJqtf.jpg
Pesan Yakob Sayuri ke Saddil Ramdani Usai PSM Makassar Menang 3-1 atas Sabah FC: Sampai Jumpa di TC Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/51/2939542/bawa-bawa-timnas-indonesia-yakob-sayuri-bongkar-kunci-bikin-saddil-ramdani-mati-kutu-saat-psm-makassar-menang-3-1-atas-sabah-fc-fqka1rTr0P.jpg
Bawa-Bawa Timnas Indonesia, Yakob Sayuri Bongkar Kunci Bikin Saddil Ramdani Mati Kutu saat PSM Makassar Menang 3-1 atas Sabah FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645481/timnas-indonesia-u22-menanti-kedatangan-marselino-ferdinan-hgj.webp
Timnas Indonesia U-22 Menanti Kedatangan Marselino Ferdinan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/penyerang_bournemouth_antoine_semenyo_foto_ig_at.jpg
Man City, Liverpool dan Spurs Berebut Antoine Semenyo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement