Saddil Ramdani Cedera, Ong Kim Swee: Semoga Dia Segera Pulih Sebelum Laga Macarthur FC vs Sabah FC

KUALA LUMPUR – Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Saddil Ramdani dikabarkan mengalami cedera ringan. Tentu hal itu merupakan kabar buruk mengingat Saddil dibutuhkan oleh timnya, Sabah FC yang akan bertarung melawan klub Australia, Macarthur FC di semifinal Piala AFC 2023-2024 Zona ASEAN.

Kabar baiknya, Saddil kemungkinan masih bisa tampil jika kondisinya mulai membaik. Karena itulah, pelatih Sabah FC, Ong Kim Swee berharap Saddil bisa segera pulih.

Untuk diketahui, Sabah FC akan bertandang ke markas Macarthur FC di Campbelltown Sports Stadium pada Selasa (13/2/2024) mendatang. Persiapan pun sudah mulai dilakukan skuad The Rhinos -julukan Sabah FC- untuk menghadapi tim asal Australia tersebut.

Ong Kim Swee pun bernapas lega karena skuadnya sudah lengkap. Namun, pelatih berusia 54 tahun itu menyampaikan Saddil mengalami cedera ringan. Kendati begitu, dia yakin cedera yang dialami pemain Timnas Indonesia itu akan segera pulih sebelum laga kontra Macarthur FC.

“Semua pemain sudah kembali berlatih termasuk pemain tim nasional dan kami punya waktu kurang dari seminggu sebelum berangkat ke Sydney,” kata Ong Kim Swee, dikutip dari Harian Metro, Rabu (7/2/2024).

“Saat ini tidak ada pemain yang cedera kecuali Saddil (Ramdani) yang mengalami cedera ringan tapi kami masih punya waktu sebelum hari pertandingan,” sambungnya.