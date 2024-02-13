Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Semifinal AFC Cup 2023-2024 Zona ASEAN Sabah FC vs Macarthur FC Siang Ini, Live di iNews!

Selasa, 13 Februari 2024 |10:00 WIB
Jadwal Siaran Langsung Semifinal AFC Cup 2023-2024 Zona ASEAN Sabah FC vs Macarthur FC Siang Ini, Live di iNews!
Macarthur FC vs Sabah FC di semifinal AFC Cup 2023-2024 Zona ASEAN. (Foto: MNC Media)
PERSAINGAN ketat di Semifinal AFC Cup 2023-2024 Zona ASEAN, hari ini, Selasa (13/02/2024) berlanjut di Campbelltown Sports Stadium, Sydney, Australia. Pertemuan itu mempertemukan antara klub sepak bola Malaysia, Sabah FC dengan klub tuan rumah, Macarthur FC.

The Rhinos (julukan Sabah FC) optimis memberikan performa terbaiknya, meski salah satu tim andalan Sabah FC Saddil Ramdani dikabarkan mengalami cedera dan harus absen pada Semifinal AFC CUP 2023 Zona Asean kali ini.

Pelatih Sabah FC Ong Kim Swee mengatakan tim berjuluk The Bulls lebih diuntungkan pada pertandingan kali ini, mengingat klub Australia tersebut bermain di kandang sendiri.

Semifinal AFC Cup 2023-2024 Zona ASEAN

Sebagai informasi, Sabah FC lolos ke Semifinal AFC CUP 2023 Zona Asean setelah memuncaki klasemen akhir Grup H dengan berhasil mendapatkan 12 poin dari 6 pertandingan. Di babak penyisihan grup.

Sementara, tuan rumah berhasil lolos ke semifinal setelah finis sebagai pemuncak klasemen Grup F, tercatat lima kemenangan dalam enam pertandingan. Lewat penyisihan grup, mereka berhasil meraih poin kemenangan 3-0 atas Cebu berkat gol dari Matthew Millar, Jed Drew, dan Ali Auglah.

