HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Tersingkir, Stefano Cugurra Nilai Bali United Petik Pelajaran Berharga dari AFC Cup 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |01:01 WIB
Meski Tersingkir, Stefano Cugurra Nilai Bali United Petik Pelajaran Berharga dari AFC Cup 2023-2024
Bali United dipastikan tersingkir dari ajang AFC Cup 2023-2024. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

BALI Bali United dipastikan tersingkir dari AFC Cup 2023-2024. Meski kecewa, pelatih Bali United, Stefano Cugurra tetap menemukan hal positif karena merasa para pemainnya mendapatkan pelajaran dan pengalaman berharga dari kompetisi tersebut.

Ya, Bali United resmi tersingkir setelah dikalahkan Terengganu 0-2 di laga terakhir Grup G AFC Cup 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di Sultan Mizan Zainal Abidin Stadium, Terengganu, Malaysia pada Rabu 13 Desember 2023 kemarin.

Kekalahan ini membuat Bali United mengakhiri perjalanannya di peringkat ketiga Grup G AFC Cup 2023-2024. Walau singkat, Teco -sapaan akrab Stefano Cugurra- cukup puas dengan performa Bali United di turnamen itu.

Pelatih asal Brasil itu mengatakan, pengalaman berharga ini bisa menjadi modal baik bagi Serdadu Tridatu -julukan Bali United- di kompetisi domestik. Ia menyimpulkan, kegagalan ini adalah bagian dari proses perkembangan tim.

Bali United

“Ini kompetisi penting buat kami punya persiapan bagus di kompetisi Liga 1. Memang kami kecewa karena tidak bisa berlanjut ke fase berikutnya. Tetapi ini menjadi proses buat tim kami,” kata Teco dikutip dari laman resmi Bali United, Sabtu (16/12/2023).

Halaman:
1 2
      
