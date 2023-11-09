Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup H AFC Cup 2023-2024 hingga Matchday Keempat: Sabah FC di Puncak, PSM Makassar Ketiga

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |21:21 WIB
Klasemen Sementara Grup H AFC Cup 2023-2024 hingga Matchday Keempat: Sabah FC di Puncak, PSM Makassar Ketiga
PSM Makassar berada di posisi ketiga Grup H AFC Cup 2023-2024 (Foto: PSM Makassar)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup H AFC Cup 2023-2024 hingga matchday keempat akan dibahas di sini. Sabah FC memuncaki klasemen sementara selagi PSM Makassar menempati posisi ketiga.

Wakil Indonesia, PSM Makassar, kembali meraih hasil positif pada pekan keempat yang dimainkan Kamis (9/11/2023) malam ini WIB. Bersua dengan Hougang, tim berjuluk Juku Eja itu berhasil menang dengan skor 3-1.

PSM Makassar

PSM tertinggal lebih dulu akibat gol Dorde Maksimovic pada menit ke-48. Namun, PSM sukses bangkit dengan mencetak tiga gol beruntun melalui bunuh diri Abdil Qalyyim Mutalib (54’), dan kemudian gol-gol Safrudin Tahar (71’) dan Everton (90’).

Ini merupakan kemenangan kedua beruntun bagi PSM Makassar setelah mengawali fase grup dengan dua kekalahan beruntun. Mereka berada di peringkat ketiga klasemen sementara Grup H dengan catatan enam poin, tepat di belakang Hai Phong.

Hai Phong menderita kekalahan dengan skor 1-4 ketika melawat ke markas Sabah FC pada Kamis (9/11/2023) malam ini WIB. Sabah sudah unggul dua gol sejak babak pertama melalui Daniel Ting (20’) dan Darren Lok (34’).

