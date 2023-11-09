Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Hougang United vs PSM Makassar di AFC Cup 2023-2024: Comeback, Juku Eja Menang 3-1

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |19:03 WIB
Hasil Hougang United vs PSM Makassar di AFC Cup 2023-2024: <i>Comeback</i>, Juku Eja Menang 3-1
PSM Makassar menang 3-1 atas Hougang United (Foto: Instagram/@psm_makassar)
KALLANG - Hasil Hougang United vs PSM Makassar di AFC Cup 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Jalan Besar, Kallang, Singapura, Kamis (9/11/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-1 untuk Juku Eja.

Gol bagi PSM dihasilkan oleh bunuh diri Abdil Qaiyyim (54'), Safrudin Tahar (71'), dan Everton Nascimento (90'). Sementara itu, tuan rumah mencetak gol via Dorde Maksimovic (48'). Anak asuh Bernardo Tavares kini mengemas enam poin di Grup H AFC Cup 2023-2024.

Hougang United vs PSM Makassar (Foto: Intagram/@psm_makassar)

Jalannya Pertandingan

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal babak pertama. Kedua tim sama-sama kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Peluang berbahaya terbaik baru tercipta di menit 17 kala Adilson Silva melepastkan tembakan dari luar kotak penalti. Namun masih mampu diantisipasi penjaga gawang Hougang United, Zaiful Nizam.

Kedua tim terus berjual beli serangan, namun nampak peluang emas masih sulit didapat. PSM Makassar kembali mendapat peluang bagus pada menit 42 ketika tembakan Muhammad Arfan digagalkan Zaiful Nizam.

Belum ada gol tercipta sepanjang paruh pertama. Skor kaca mata bertahan hingga turun minum. Memasuki menit 47, pil pahit harus ditelan PSM Makassar kala tandukan Djordje Maksimovic, yang memanfaatkan umpan silang Kazuma Takayama, gagal diantisipasi kiper PSM Makassar, Muhammad Ardiansyah. PSM Makassar pun semakin agresif usai tertinggal.

Upaya PSM Makassar membuahkan hasil di menit 54. Penetrasi yang dilakukan Yuran Fernandes berbuah gol penyama kedudukan. Tembakan Yuran Fernandes salah diantisipasi Abdil Qaiyim. Skor pun menjadi imbang 1-1.

Tim tuan rumah berupaya unggul kembali, namun tandukan Naoki Kuriyama masih digagalkan Muhammad Ardiansyah. Tiga menit berselang, giliran tembakan Kenzo Nambu yang diantisipasi Zaiful Nizam.

Memasuki menit 70, PSM Makassar secara mengejutkan mampu membalikkan kedudukan melalui tandukan Safrudin Tahar. Umpan silang Muhammad Arfan mampu dikonversikan menjadi gol.

