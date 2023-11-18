JADWAL siaran langsung laga pembuka Liga Futsal Profesional 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Ada dua pertandingan yang akan disiarkan live di MNCTV pada hari pertama gelaran Liga Futsal Profesional musim baru ini.
Ya, kompetisi kasta tertinggi Liga futsal profesional musim 2023-2024 kembali bergulir. Ada 12 klub kategori putra dan 7 klub kategori putri yang siap bersing untuk menjadi yang terbaik untuk meraih gelar juara.
MNCTV menayangkan secara langsung 2 pertandingan pada Sabtu, (18/11/2023). Laga itu mempertemukan Pendekar United Jakarta vs Black Steel FC Manokwari pada pukul 11.00 WIB dan Bintang Timur Surabaya vs Kinantan FC Medan pada pukul 13.00 WIB. Kedua laga itu akan digelar di GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah.
Sementara itu, ada pertandingan lainnya yang akan ditayangkan di RCTI+, Vision+, dan Soccer Channel. Laga itu mempertemukan Unggul FC Malang vs Sadakata FC pukul 09.00 WIB, Halus FC vs Cosmo JNE Jakarta pukul 15.00 WIB, dan Giga FC Kota Metro vs Kancil WHW Pontianak pukul 17.00 WIB.
Pada Minggu 19 November 2023, ada 5 pertandingan yang akan digelar. Laga itu mempertemukan Fafage Vamos FC vs Moncongbulo FC pada pukul 09.00 WIB, Unggul FC Malang vs Cosmo JNE Jakarta pukul 11.00 WIB, Bintang Timur Surabaya vs Kancil WHW Pontianak pukul 13.00 WIB, Halus FC Jakarta vs Sadakata FC pukul 15.00 WIB, dan Giga FC Kota Metro vs Kinantan FC Medan pukul 17.00 WIB.
Berikut 12 Klub Kategori Putra Liga Futsal Profesional 2023-2024:
1. Bintang Timur Surabaya
2. Black Steel FC Manokwari
3. Pendekar United Jakarta
4. Cosmo JNE Jakarta
5. Halus FC Jakarta
6. Kancil WHW Pontianak
7. Sadakata United
8. Fafage Vamos Banua
9. Unggul FC Malang
10. Giga FC Kota Metro
11. Kinantan FC Medan
12. Moncongbulo FC